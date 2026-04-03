Feriado santo começa com tempo firme, mas deve terminar com chuva no ES

O feriado da Semana Santa no Espírito Santo será marcado por mudança no tempo ao longo dos dias. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) indica predomínio de sol e calor nesta sexta-feira (3) e no sábado (4), com retorno da chuva entre domingo (5) e segunda-feira (6).
Nesta sexta-feira (3), início das celebrações da Paixão de Cristo, o tempo firme e seco é provocado pela atuação de um sistema de alta pressão.
Na Grande Vitória, o dia será de poucas nuvens, com temperaturas entre 22 °C e 33 °C. No interior, os termômetros podem chegar a 35 °C em regiões mais quentes. O vento sopra de fraco a moderado no litoral.
Sábado ainda sem chuva na maior parte do Estado
No sábado (4), o tempo segue estável durante a manhã em todo o Espírito Santo. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas apenas em áreas das regiões Sul e Serrana, especialmente nos trechos próximos ao Caparaó.
Nas demais regiões, incluindo a Grande Vitória, o tempo continua firme, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas, com máximas próximas dos 33 °C na Região Metropolitana e até 35 °C no Sul.
Chuva volta no domingo de Páscoa
No domingo (5), a previsão indica mudança mais significativa no tempo. O dia começa com poucas nuvens, mas a partir da tarde a combinação de calor e umidade favorece pancadas de chuva com trovoadas em áreas das regiões Sul, Serrana e também da Região Noroeste.
À noite, as instabilidades avançam e podem atingir o Litoral Sul e a Grande Vitória. Na Região Metropolitana, o dia ainda começa com tempo firme, mas há previsão de chuva com trovoadas à noite. As temperaturas permanecem elevadas, com máxima de 33 °C.
Segunda-feira segue com instabilidade
Na segunda-feira (6), o padrão se mantém. O dia começa com poucas nuvens, mas a partir da tarde voltam a ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em áreas das regiões Sul, Serrana e da Região Noroeste. Durante a noite, a chuva avança novamente em direção ao Litoral Sul e à Grande Vitória. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.
Mesmo com o retorno das instabilidades, as temperaturas continuam altas em todo o Estado, e o vento segue de fraco a moderado no litoral.