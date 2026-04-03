Feriado santo começa com tempo firme, mas deve terminar com chuva no ES

Na segunda-feira (6), o padrão se mantém. O dia começa com poucas nuvens, mas a partir da tarde voltam a ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em áreas das regiões Sul, Serrana e da Região Noroeste. Durante a noite, a chuva avança novamente em direção ao Litoral Sul e à Grande Vitória. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.