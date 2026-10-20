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Polícia

Idosa de 81 anos é derrubada e tem cordão roubado em Vila Velha; vídeo

Crime ocorreu na Praia da Costa e foi registrado por câmera de segurança; adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento foi apreendido

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 21:31

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 out 2026 às 21:31

Uma idosa de 81 anos foi derrubada durante um roubo de cordão de ouro no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (19). A ação foi registrada por uma câmera de segurança, e um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi apreendido pela Polícia Militar.


Nas imagens (veja acima), a idosa aparece caminhando pela calçada quando um dos suspeitos se aproxima de bicicleta e tenta arrancar o cordão de seu pescoço. Durante a abordagem, a vítima cai no chão e fica desacordada.


O primeiro suspeito deixa o local, enquanto um segundo homem, que vinha logo atrás, se aproxima da idosa, ainda caída, e termina de arrancar o cordão. Um motorista que passava pela rua percebe a situação e para o carro, momento em que o segundo envolvido também foge.


O adolescente foi localizado no bairro Itapoã por equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar, após as imagens do crime circularem em grupos de mensagens do Programa Rede Comunidade Segura.


Segundo a tenente Bressan, da Polícia Militar, o adolescente já era conhecido pelas equipes policiais por envolvimento em outros atos infracionais e estava em liberdade assistida desde junho.


"As viaturas foram até os locais em que ele costuma ficar. Inicialmente, ele não foi localizado, mas como a gente já tinha a qualificação dele, foram até o endereço residencial dele e fizeram contato com o pai dele, que franqueou a entrada dos militares na residência, onde encontraram o menor", relatou a tenente em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

Idosa ficou ferida após roubo de cordão em Vila Velha Leitor A Gazeta

Na residência, os militares encontraram seis cordões de ouro que, segundo a PM, seriam provenientes de furtos e roubos. O adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). 


Ainda segundo a polícia, ele confirmou ser uma das pessoas que aparecem nas imagens, mas alegou que não conhecia o outro envolvido, responsável por levar o cordão da vítima. Conforme a versão do jovem, o segundo suspeito seria uma pessoa em situação de rua que teria se aproveitado da situação para pegar o acessório.


A idosa sofreu um ferimento no queixo durante a queda e foi socorrida inicialmente por comerciantes da região. Em seguida, foi encaminhada a um hospital de Vila Velha. De acordo com a tenente, ela não corre risco de vida.


A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Civil e à Guarda Municipal de Vila Velha e aguarda retorno.

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