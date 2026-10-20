Idosa de 81 anos é derrubada e tem cordão roubado em Vila Velha; vídeo

Uma idosa de 81 anos foi derrubada durante um roubo de cordão de ouro no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (19). A ação foi registrada por uma câmera de segurança, e um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi apreendido pela Polícia Militar.





Nas imagens (veja acima), a idosa aparece caminhando pela calçada quando um dos suspeitos se aproxima de bicicleta e tenta arrancar o cordão de seu pescoço. Durante a abordagem, a vítima cai no chão e fica desacordada.





O primeiro suspeito deixa o local, enquanto um segundo homem, que vinha logo atrás, se aproxima da idosa, ainda caída, e termina de arrancar o cordão. Um motorista que passava pela rua percebe a situação e para o carro, momento em que o segundo envolvido também foge.





O adolescente foi localizado no bairro Itapoã por equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar, após as imagens do crime circularem em grupos de mensagens do Programa Rede Comunidade Segura.





Segundo a tenente Bressan, da Polícia Militar, o adolescente já era conhecido pelas equipes policiais por envolvimento em outros atos infracionais e estava em liberdade assistida desde junho.





"As viaturas foram até os locais em que ele costuma ficar. Inicialmente, ele não foi localizado, mas como a gente já tinha a qualificação dele, foram até o endereço residencial dele e fizeram contato com o pai dele, que franqueou a entrada dos militares na residência, onde encontraram o menor", relatou a tenente em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.