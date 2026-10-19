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Agressão premeditada

Menina de 12 anos é agredida com martelo por colega dentro de escola em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, adolescente de 14 anos admitiu ter planejado a agressão e levado a ferramenta na mochila para agredir a colega

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 18:56

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 out 2026 às 18:56
Menina de 12 anos teve ferimentos na cabeça após ser agredida com marteladas dentro de uma escola em Cariacica Acervo familiar

Uma menina de 12 anos foi agredida com golpes de martelo dentro de uma escola municipal de Cariacica, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, quem efetuou os golpes foi outra estudante, uma adolescente de 14 anos, que teria planejado a agressão contra a colega.


A agressão aconteceu dentro de uma sala de aula. A vítima foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Infantil, em Vitória. Os nomes das adolescentes, assim como a identificação da escola e do bairro onde ocorreu o ateque, não serão divulgados para preservar a identidade das menores envolvidas.


Segundo o tio da vítima, que não será identificado para preserva a sobrinha, a menina saiu de casa pela manhã dizendo que estava com “um pressentimento ruim” e com medo de ir à escola, pois sentia que algo poderia acontecer.


“Mas ela não esperava o que aconteceu. Teve aula normal e, no final da aula, quando a professora saiu de dentro da sala para pegar algo na diretoria, essa menina levantou e foi na direção dela. Uma coleguinha gritou, e quando a coleguinha gritou, ela já estava tomando as marteladas”, relatou o familiar, em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.


Ainda segundo o tio, a sobrinha recebeu cinco golpes de martelo antes de conseguir derrubar a adolescente, que teria continuado a agredi-la na lateral do corpo. Enquanto um estudante saiu da sala para pedir ajuda, outro tentou intervir e acabou atingido pelo martelo e um dos dedos.


Professoras teriam chegado em seguida e conseguido interromper a agressão, retirando o martelo das mãos da adolescente. O pai da vítima foi acionado e, ao chegar à escola, teria encontrado a filha sangrando e desmaiada no colo de uma das profissionais da unidade de ensino.


A menina foi socorrida com a ajuda do diretor da escola. Segundo o tio, ela foi avaliada e medicada, mas continuava sentindo dores durante o atendimento hospitalar. 


"Ela está com muita dor na cabeça e ficou bem desorientada, não falava coisa com coisa no hospital”, contou.

Agressão premeditada

O tio relatou que as desavenças entre as estudantes teriam começado após a sobrinha usar um gloss labial da colega sem autorização. Depois do episódio, a menina de 12 anos teria sido agredida pela adolescente, que também passou a fazer ameaças. 


“Falava: ‘eu vou te furar, vou te esfaquear, hein?’. E minha sobrinha não deu importância, achou que não ia acontecer. E, por ela não dar importância, acho que irritou ainda mais a menina, para chegar ao ponto de fazer o que fez.”


Segundo a Polícia Militar, a adolescente de 14 anos admitiu que planejava a agressão havia algum tempo e que levou o martelo na mochila com a intenção de utilizá-lo contra a colega. A mãe da vítima também confirmou aos militares que as duas estudantes já haviam se envolvido em desavenças. 


A adolescente de 14 anos foi encaminhada, acompanhada da mãe, à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Segundo a Polícia Civil, a ocorrência permanecia em andamento.


"Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante", informou a corporação.

Conselho tutelar acompanha o caso

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cariacica informou que a agressão ocorreu durante as atividades escolares e que a vítima foi encaminhada à UPA por um servidor da unidade de ensino, acompanhada por familiares. 


A pasta acrescentou que a menina já recebeu alta médica e passa bem. O Conselho Tutelar acompanha o caso, e as medidas relacionadas à ocorrência serão adotadas conforme o regimento interno da escola.

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