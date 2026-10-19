Menina de 12 anos é agredida com martelo por colega dentro de escola em Cariacica

Uma menina de 12 anos foi agredida com golpes de martelo dentro de uma escola municipal de Cariacica, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, quem efetuou os golpes foi outra estudante, uma adolescente de 14 anos, que teria planejado a agressão contra a colega.





A agressão aconteceu dentro de uma sala de aula. A vítima foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Infantil, em Vitória. Os nomes das adolescentes, assim como a identificação da escola e do bairro onde ocorreu o ateque, não serão divulgados para preservar a identidade das menores envolvidas.





Segundo o tio da vítima, que não será identificado para preserva a sobrinha, a menina saiu de casa pela manhã dizendo que estava com “um pressentimento ruim” e com medo de ir à escola, pois sentia que algo poderia acontecer.





“Mas ela não esperava o que aconteceu. Teve aula normal e, no final da aula, quando a professora saiu de dentro da sala para pegar algo na diretoria, essa menina levantou e foi na direção dela. Uma coleguinha gritou, e quando a coleguinha gritou, ela já estava tomando as marteladas”, relatou o familiar, em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.





Ainda segundo o tio, a sobrinha recebeu cinco golpes de martelo antes de conseguir derrubar a adolescente, que teria continuado a agredi-la na lateral do corpo. Enquanto um estudante saiu da sala para pedir ajuda, outro tentou intervir e acabou atingido pelo martelo e um dos dedos.





Professoras teriam chegado em seguida e conseguido interromper a agressão, retirando o martelo das mãos da adolescente. O pai da vítima foi acionado e, ao chegar à escola, teria encontrado a filha sangrando e desmaiada no colo de uma das profissionais da unidade de ensino.





A menina foi socorrida com a ajuda do diretor da escola. Segundo o tio, ela foi avaliada e medicada, mas continuava sentindo dores durante o atendimento hospitalar.





"Ela está com muita dor na cabeça e ficou bem desorientada, não falava coisa com coisa no hospital”, contou.