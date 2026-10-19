Justiça arquiva investigação envolvendo ex-chefe da PC e delegada no ES

A Justiça do Espírito Santo determinou o arquivamento de uma investigação que apurava suspeitas de interferência do então delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, na designação da delegada Andrea Maria Pereira dos Santos para conduzir um inquérito. A decisão foi tomada após a Corregedoria da corporação e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) concluírem que não havia indícios de crime na atuação dos dois.





A decisão é do juiz Ricardo F. Chiabai, da 2ª Vara Criminal de Vitória, que acolheu o pedido de arquivamento apresentado pelo MPES. A investigação apurava uma possível interferência indevida na condução de um inquérito da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).



