Aluno de Medicina do ES é detido no RJ suspeito de gravar jovem nua

Um aluno de Medicina do Espírito Santo foi detido em Valença, no Rio de Janeiro, suspeito de gravar uma jovem enquanto ela vestia a roupa após o banho. O caso aconteceu no último domingo (18), durante um evento de jogos universitários que ocorreu na cidade do Sul fluminense.





► O nome do aluno não está sendo divulgado nesta reportagem pois a Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda não confirmou se o jovem foi autuado.





A vítima relatou ao site g1 ES que conhecia o suspeito, já que ambos estudam Medicina na Universidade de Vila Velha (UVV). Eles, assim como outros alunos, saíram do Espírito Santo para participar do Intermed, evento que começou em 14 de outubro.





Para a Polícia Civil, a jovem contou que, no domingo (18), foi tomar banho nos banheiros do colégio onde os estudantes estavam hospedados. O cômodo possui chuveiros com cabines separadas por divisórias, com um vão aberto na parte inferior.





Após banhar-se, a vítima começou a vestir a roupa quando percebeu que havia um celular por baixo da divisória, com a câmera traseira direcionada para cima, voltada para o corpo dela. Muito assustada, ela gritou e a pessoa correu. No entanto, o estudante foi visto saindo do local por uma testemunha.





A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o aluno até a 91ª Delegacia de Polícia (91ª DP). Em nota, a corporação ressaltou que foi chamada para uma ocorrência de possível assédio na Rua Allan Kardec, no bairro de Fátima, em Valença, e encaminhou vítima e suspeito para a unidade da Polícia Civil.