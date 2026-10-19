ES recebe alerta amarelo de chuva intensa para 21 cidades; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 21 cidades do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (19). O aviso é válido até as 23h59 de terça-feira (20).





A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é baixo.





Confira as cidades que receberam o alerta:



