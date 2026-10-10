Busca pela sustentabilidade muda rotina na cafeicultura do ES

Sustentabilidade e café, uma soma que vem garantindo mudanças no mercado local, nacional e internacional, também convenceu o produtor rural e empresário Braz Veloso Pianissoli a incluir métodos conscientes em todas as etapas de produção do Café Veloso. Uma decisão que atualmente é valorizada pelos consumidores e reconhecida por selos e certificações que dão credibilidade ao produto final.





A empresa de Veloso, além de atender às especificações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), ainda cumpre os requisitos da OFI (Olam Food Ingredients), conquistando certificados que validam os cuidados sustentáveis adotados em sua propriedade, o Sítio da Barra, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A OFI é uma gigante global da cadeia de alimentos, e é dona de uma fábrica de café solúvel em Linhares, desde 2025.