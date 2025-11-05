ES lança marca de sustentabilidade do café em feira internacional

Home
Objetivo da iniciativa é  evidenciar que os grãos produzidos no Estado seguem práticas sustentáveis, do ponto de vista ambiental e socioeconômico

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:59

Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas
Espírito Santo tem sido chamado a compartilhar sua estratégia para o desenvolvimento sustentável da cafeicultura Crédito: Shutterstock

Uma marca que promove a cafeicultura do Espírito Santo como atividade sustentável está sendo lançada na Semana Internacional do Café (SIC), uma das maiores feiras do mundo do segmento, realizada em Belo Horizonte (MG) entre quarta (5) e sexta-feira (7).

A marca “Sustainable Coffee – Espírito Santo – Brazil” foi criada a partir de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) e está sendo apresentada no estande capixaba na SIC 2025.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, o Espírito Santo tem sido chamado a compartilhar sua estratégia para o desenvolvimento sustentável da cafeicultura em diversos fóruns no mundo todo. “Essa iniciativa reflete o nível de integração e diversidade da cadeia no Estado, que oferta cafés sustentáveis para todos os perfis de consumidores, dos mais tradicionais aos mais exóticos, em qualquer lugar do mundo”, destaca Bergoli.

A gestora estadual de Cafeicultura do Sebrae/ES, Jhenifer Soares, salienta que a marca vai evidenciar que os cafés produzidos no Estado seguem práticas sustentáveis. "São considerados não somente os aspectos ambientais, mas também os sociais e econômicos”, pontua.

A promoção da cafeicultura capixaba na SIC é fruto de uma ampla parceria entre a Seag, o Sebrae/ES e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), com o apoio de diversas instituições capixabas, com destaque para o Sistema OCB, Incaper, Faes/Senar, Nater Coop, Cafesul, Cooabriel, Fecafes, Acemes, APEC, Coopbac, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes).

“Essa estratégia de participação foi cuidadosamente pensada para este ano, com o objetivo de atrair cafeterias, torrefadores, traders e compradores internacionais que valorizam qualidade, origem e sustentabilidade. Mais do que marcar presença, queremos gerar conexões reais e negócios duradouros, durante e após a SIC, que fortaleçam nossa cafeicultura e levem o Espírito Santo ainda mais longe”, explica Eurípedes Pedrinha, diretor-técnico do Sebrae/ES.

A articulação tem como propósito fortalecer e dar visibilidade à cafeicultura do Espírito Santo em âmbito nacional e internacional, o que inclui a participação dos produtores no estande institucional do Estado na SIC. Além de apresentar seus produtos a diferentes mercados, os cafeicultores capixabas também competem nas premiações da feira, nas quais, historicamente, conquistam as primeiras colocações.

