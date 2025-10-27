Produção em destaque

Espírito Santo tem 49 cafés na final do concurso Coffee of the Year

A premiação será no dia 7 de novembro, durante a SIC no Expominas, em Belo Horizonte, e elegerá os melhores produtos brasileiros do ano

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:06

Produtores de várias regiões do Espírito Santo apresentam seus cafés em feira internacional e também venceram o prêmio de melhores cafés em 2024 Crédito: Hugo Cordeiro / NITRO

O Espírito Santo tem 49 cafés entre os finalistas do Coffee of the Year, um dos principais concursos de café do Brasil, realizado anualmente como parte da programação da Semana Internacional do Café (SIC), evento em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Para as rodadas de cupping na SIC foram classificadas, no total, 180 amostras, sendo 150 de arábica — 40 do Espírito Santo — e 30 de canéfora (conilon), entre as quais nove capixabas.

No ano passado, o Espírito Santo dominou o pódio do concurso, conquistando as primeiras colocações nas categorias arábica e canéfora. Em 2024, o Estado tinha 26 cafés finalistas.

Criado em 2012, o Coffee of the Year tem como missão reunir os melhores cafés do Brasil, reconhecer os grandes destaques do ano e valorizar novas origens que estão transformando a produção nacional.

A edição deste ano bateu recorde de inscritos, com 601 amostras, sendo 453 de arábica e 148 de canéfora.

"Tivemos a satisfação de receber cafés de todas as regiões produtoras, incluindo Ceará e Acre, das quais não havíamos recebido ano passado. Quanto à qualidade, tivemos uma potência de sabor. Vimos muitos cafés doces, com notas intensas de chocolate, caramelo, mel e garapa, mas também tivemos cafés frutados, com sensorial de frutas roxas e brancas. Cafés bem consistentes quanto a corpo cremoso e sedoso, e finalização doce e longa", explica Leandro Paiva do IF Sul de Minas e coordenador do concurso.



Como é o concurso

Produtores de todo o Brasil enviam suas amostras para as categorias arábica e canéfora. Esses cafés são torrados e provados por profissionais licenciados Q-Graders e R-Graders do Coffee Quality Institute (CQI).

As 180 melhores amostras, sendo 150 de arábica e 30 de canéfora, são disponibilizadas nas Salas de Cupping durante os três dias de SIC. Compradores nacionais e internacionais podem provar os cafés e conhecer seus produtores.

Desses cafés, os 10 mais bem pontuados de arábica e os cinco de canéfora são apresentados ao público da SIC em uma degustação às cegas, no método filtrado. A votação dos visitantes complementa a pontuação final, ajudando a eleger os grandes vencedores do ano.

“A SIC é um espaço de encontros e conexões que abre portas para novos mercados e impulsiona todo o setor cafeeiro brasileiro. O COY, que se consolidou como referência nesse cenário, é uma poderosa ferramenta de promoção e valorização dos melhores cafés e produtores, ajudando a divulgar novas origens e a fortalecer o reconhecimento do produtor. É sempre inspirador descobrir novos cafés acompanhados de novas histórias”, comenta Caio Alonso Fontes, diretor da Espresso&CO, um dos realizadores do evento.

Por fim, no último dia da SIC, 7 de novembro, acontece a esperada cerimônia de premiação, durante a qual são revelados os melhores 10 produtores de arábica e os cinco de canéfora, em ordem de classificação. Todos esses finalistas recebem Certificado de Participação. Já os grandes vencedores (primeiro lugar arábica e primeiro lugar canéfora) levam troféu e certificado de campeão.

Confira os capixabas finalistas

