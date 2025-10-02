Incêndio de grandes proporções danifica depósito de café em Iúna

Um incêndio atingiu um depósito de secagem e armazenamento de café na localidade de Pouso Alto, na zona rural de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. O incidente ocorreu por volta das 5h desta quinta-feira (2) e mobilizou o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o proprietário contou que o fogo começou em um pequeno amontoado de palha de café e se alastrou rapidamente.

As chamas atingiram uma pilha de toras de eucalipto usadas como combustível para os secadores, que estavam empilhadas a cerca de quatro metros de altura. Em seguida, o incêndio alcançou o galpão e a empilhadeira. Os bombeiros precisaram usar água e Líquido Gerador de Espuma (LGE), com três caminhões-pipa fornecidos pelas prefeituras de Iúna e Irupi, além de retroescavadeira e carregadeiras para retirar o material queimado.