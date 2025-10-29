Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Ao vencedor, sacas de café: corrida vai dar prêmio inusitado no ES

Prova será realizada no Caparaó a altitudes que beiram os 1,4 mil metros

Vitória
Publicado em 29/10/2025 às 03h11
Saca de café conilon estocada em Linhares, Norte do ES
Sacas de café estocadas para comercialização no Espírito Santo. Crédito: Abdo Filho

Esqueça os troféus e medalhas de sempre: os vencedores do Pedra Menina Running Challenge, corrida que será realizada no dia 30 de novembro, em Dores do Rio Preto, terão que mostrar que não basta ter velocidade. Os ganhadores terão que ter músculos para carregar os prêmios que conquistarão.

O motivo é simples: é que os primeiros atletas que cruzarem a linha de chegada ganharão um prêmio que tem aroma, sabor e história: sacas de café, de 60 kg, da belíssima e fértil região do Caparaó, avaliada hoje em cerca de R$ 1,5 mil.

O desafio vai exigir muita capacidade física dos competidores. Afinal, serão provas de cinco quilômetros e 18,5 quilômetros de superação, cruzando vales, cafezais e trilhas que beiram os 1,4 mil metros de altitude.

A largada será na charmosa vila de Pedra Menina, onde o aroma do café recém-torrado se mistura ao ar fresco das montanhas. No caminho, o verde intenso da Mata Atlântica e as lavouras de café. E como premiação, seis sacas de café no total.

Veja também

Capixaba apresenta ao mundo máquina que limpa 420 kg de café por hora
China e Holanda de olho na máquina inventada por cafeicultor capixaba

Na prova de 18,5 km, os primeiros lugares masculino e feminino vão levar duas sacas de café (cada) e troféu; os segundos colocados, nas duas categorias, uma saca e troféu; e do 3º ao 5º lugar, troféu. Nos 5 km, do 1º ao 5º lugar, masculino e feminino, todos sobem ao pódio com troféu.

E não precisa pensar em desistir da prova só porque não tem onde guardar tanto café - o atleta poderá optar por levar o prêmio em dinheiro, no valor equivalente à saca de café no dia do evento.

Veja também

O agro capixaba também é pop: aqui, gás já é usado para secar café
Morre, aos 85 anos, empresário pioneiro no café de qualidade no ES

De acordo com o organizador da competição, Álvaro Moura, a prova vai muito além da resistência física, porque irá proporcionar uma imersão na alma do Caparaó, numa corrida que começa nos pés e termina nos sentidos. “Não é só uma prova, é uma travessia entre a natureza e o espírito do atleta, numa trilha com subidas que testam o fôlego e paisagens que o devolvem”, destaca.

E tem mais: a corrida também planta boas ações. Cada atleta poderá doar 1 litro de leite para instituições sociais locais, em um gesto solidário que aquece tanto quanto uma boa xícara de café capixaba.

SERVIÇO

  •  Prova: Pedra Menina Running Challenge
  • Data: 30 de novembro de 2025
  • Percursos: 5 km e 18,5 km
  • Local:  Dores do Rio Preto (ES), localidade de Pedra Menina
  • Inscriçõesticketsports.com.br

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre, aos 79, advogado que doou R$ 1 milhão após enchentes no ES
Delegado que prendeu o maior traficante do ES é rebaixado de cargo
Nova foto confirma: uma das aves mais raras do mundo resiste no ES
Depois do mosquito maruim, cidade do ES enfrenta outro inseto
Saiba por que Flmmhujkobckh Dimisfikovski será homenageado no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Dores do Rio Preto Café capixaba Caparaó Mata Atlântica Corrida de rua

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.