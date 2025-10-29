Ao vencedor, sacas de café: corrida vai dar prêmio inusitado no ES

Sacas de café estocadas para comercialização no Espírito Santo. Crédito: Abdo Filho

Esqueça os troféus e medalhas de sempre: os vencedores do Pedra Menina Running Challenge, corrida que será realizada no dia 30 de novembro, em Dores do Rio Preto, terão que mostrar que não basta ter velocidade. Os ganhadores terão que ter músculos para carregar os prêmios que conquistarão.



O motivo é simples: é que os primeiros atletas que cruzarem a linha de chegada ganharão um prêmio que tem aroma, sabor e história: sacas de café, de 60 kg, da belíssima e fértil região do Caparaó, avaliada hoje em cerca de R$ 1,5 mil.

O desafio vai exigir muita capacidade física dos competidores. Afinal, serão provas de cinco quilômetros e 18,5 quilômetros de superação, cruzando vales, cafezais e trilhas que beiram os 1,4 mil metros de altitude.

A largada será na charmosa vila de Pedra Menina, onde o aroma do café recém-torrado se mistura ao ar fresco das montanhas. No caminho, o verde intenso da Mata Atlântica e as lavouras de café. E como premiação, seis sacas de café no total.

Na prova de 18,5 km, os primeiros lugares masculino e feminino vão levar duas sacas de café (cada) e troféu; os segundos colocados, nas duas categorias, uma saca e troféu; e do 3º ao 5º lugar, troféu. Nos 5 km, do 1º ao 5º lugar, masculino e feminino, todos sobem ao pódio com troféu.

E não precisa pensar em desistir da prova só porque não tem onde guardar tanto café - o atleta poderá optar por levar o prêmio em dinheiro, no valor equivalente à saca de café no dia do evento.

De acordo com o organizador da competição, Álvaro Moura, a prova vai muito além da resistência física, porque irá proporcionar uma imersão na alma do Caparaó, numa corrida que começa nos pés e termina nos sentidos. “Não é só uma prova, é uma travessia entre a natureza e o espírito do atleta, numa trilha com subidas que testam o fôlego e paisagens que o devolvem”, destaca.

E tem mais: a corrida também planta boas ações. Cada atleta poderá doar 1 litro de leite para instituições sociais locais, em um gesto solidário que aquece tanto quanto uma boa xícara de café capixaba.

SERVIÇO

Prova : Pedra Menina Running Challenge



: Pedra Menina Running Challenge Data : 30 de novembro de 2025



: 30 de novembro de 2025 Percursos : 5 km e 18,5 km



: 5 km e 18,5 km Local : Dores do Rio Preto (ES), localidade de Pedra Menina



: Dores do Rio Preto (ES), localidade de Pedra Menina Inscrições: ticketsports.com.br



