Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

China e Holanda de olho na máquina inventada por cafeicultor capixaba

Produtor rural, que conquistou três prêmios em feira internacional de inovação, desenvolveu um peneirador que tem capacidade para limpar 420 kg de café por hora

Vitória
Publicado em 18/09/2025 às 16h31


