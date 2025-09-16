Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Controladores de voo anunciam greve parcial. Inclusive em Vitória

Paralisação não afetará segurança aérea, mas deve impactar operações das empresas aéreas em pelo menos nove terminais

Vitória
Publicado em 16/09/2025 às 03h11


