Vídeo: conheça a máquina criada por capixaba e que o mundo está de olho

Anatalício com o seu Peneirador de Café Portátil, máquina premiada que despertou o interesse de empresas estrangeiras. Crédito: Divulgação

A máquina que limpa 420 kg de café por hora, construída pelo genialidade do pequeno agricultor Anatalício dos Reis Silva, de Vargem Alta, não é a única do inventor capixaba que pretende amenizar a dureza do dia a dia dos pequenos cafeicultores.



Conhecido também por Anatalício do Café, de 49 anos, o capixaba que faturou três prêmios na 14ª edição da InnovaCities - Feira Internacional de Cidades Inteligentes, Alegres, Humanas e Resilientes, em Foz do Iguaçu (PR), está na fase final do seu projeto de criação de uma máquina portátil de colheita de café conilon, variedade da qual o Espírito Santo é o maior produtor brasileiro.

O equipamento, que será submetido ao Sebrae e ao Ifes de Cachoeiro de Itapemirim para aprimoramento técnico e apoio institucional, está sendo tratado com muita dedicação pelo inventor/cafeicultor, que brevemente entrará com pedido de criação de patente nos órgãos oficiais de registro.

“Estou chamando esta máquina de Peneira Própria para Conilon”, explica Anatalício, orgulhoso de mais um evento simples, mas eficiente. “Esta máquina tem uma alça de encaixe que não deixa o café conilon cair no chão, o que poupa as pernas e a coluna do cafeicultor, que não vai precisar apanhar o café que cai no chão”, explica.

Anatalício conta que trabalha neste projeto há dois anos e que ele já está bem adiantado. “Com este equipamento, o cafeicultor vai trabalhar de forma mais tranquila porque o peso estará mais na peneira e menos na coluna”, destaca.

INTERESSE ESTRANGEIRO

Em relação ao Peneirador de Café Portátil, que levou Anatalício a conquistar o 1º lugar na categoria Diversidade e Tecnologia para Equidade; o 1º lugar na categoria Sustentabilidade Urbana; e o 3º lugar na categoria Governança e Políticas Públicas Inclusivas na 14ª edição da InnovaCities, na cidade paranaense, o inventor conta que a máquina está despertando interesse de empresas do mundo todo, inclusive da China e da Holanda.

Anatalício dos Reis Silva no evento de inovação em Foz do Iguaçu, onde conquistou dois prêmios de 1º lugar e um de 3º. Crédito: Divulgação

Ele diz que já recebeu 50 contatos de pessoas interessados na engenhoca, mas ainda está avaliando propostas. “Ainda não estou ganhando dinheiro com o equipamento, mas estou estudando propostas de empresas que querem fabricar o peneirador portátil. Está em estudo a fabricação aqui mesmo no Brasil ou na China, onde poderia ser fabricada com baixo custo e depois ser comercializada aqui”, revela.

Em relação ao preço do equipamento, que é movido a gasolina, Anatalício diz que isto não está definido e que foi orientado por especialistas a não comentar esse assunto, por enquanto.

OUTRO INVENTO

Inquieto, Anatalício Silva está criando também um tipo de anel para facilitar a derriçagem (forma de colheita em que os grãos são retirados todos juntos) do café. “O objetivo é não machucar a mão do agricultor, proporcionando alto rendimento na colheita”, diz o agricultor que já conseguiu colher 42 sacos de café em apenas um dia.

Anatalício não para. E o agricultor, o Espírito Santo e o mundo agradecem.

