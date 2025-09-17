Leonel Ximenes
MP apura denúncia de circulação de cães sem focinheira na Praia do Canto

Ministério Público do Estado do Espírito Santo determinou que a Prefeitura de Vitória fiscalize as ruas do bairro e envie relatório

Vitória
Publicado em 17/09/2025 às 18h33
De acordo com a Lei Municipal 8.121/2011, em Vitória todos os animais devem ser conduzidos em vias públicas com coleira e guia apropriadas
Em Vitória, todos os animais devem ser conduzidos em vias públicas com coleira e guia apropriadas. Crédito: Pixabay

Ministério Público Estadual abriu um procedimento para apurar denúncias de circulação de cães na Praia do Canto, em Vitória, sem o uso adequado de focinheira. Segundo as informações recebidas pelo MPES, esses animais possivelmente são mordedores e podem representar perigo a pedestres.

A medida foi adotada após a 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória receber relatos e imagens sobre a presença desses cães em vias públicas do tradicional bairro da Capital.

De acordo com a Lei Municipal 8.121/2011, todos os animais devem ser conduzidos em vias públicas com coleira e guia apropriadas, sendo obrigatória a utilização de focinheira para cães de pequeno, médio e grande porte considerados bravios ou mordedores.

No despacho, o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira destaca a preocupação com possíveis ataques de cães em vias públicas e determinou a expedição de ofício à Prefeitura de Vitória.

A partir deste ofício da promotoria, a PMV deverá realizar fiscalização na Praia do Canto e encaminhar relatório, no prazo de 15 dias úteis, sobre o cumprimento da legislação.

