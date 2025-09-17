MP apura denúncia de circulação de cães sem focinheira na Praia do Canto

O Ministério Público Estadual abriu um procedimento para apurar denúncias de circulação de cães na Praia do Canto, em Vitória, sem o uso adequado de focinheira. Segundo as informações recebidas pelo MPES, esses animais possivelmente são mordedores e podem representar perigo a pedestres.
A medida foi adotada após a 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória receber relatos e imagens sobre a presença desses cães em vias públicas do tradicional bairro da Capital.
De acordo com a Lei Municipal 8.121/2011, todos os animais devem ser conduzidos em vias públicas com coleira e guia apropriadas, sendo obrigatória a utilização de focinheira para cães de pequeno, médio e grande porte considerados bravios ou mordedores.
No despacho, o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira destaca a preocupação com possíveis ataques de cães em vias públicas e determinou a expedição de ofício à Prefeitura de Vitória.
A partir deste ofício da promotoria, a PMV deverá realizar fiscalização na Praia do Canto e encaminhar relatório, no prazo de 15 dias úteis, sobre o cumprimento da legislação.
Este vídeo pode te interessar
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.