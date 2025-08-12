O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Grandão, o cão que acompanha procissões no ES, é encontrado
Após 16 dias sumido, cachorro comunitário foi achado à beira de uma rodovia, a 10 quilômetros de onde foi visto pela última vez
