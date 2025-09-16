Obra de luxo mostra a cidade turística mais famosa do ES em 210 fotos

Uma das imagens espetaculares de Guarapari que integram o livro "Nuances Guarapari". Crédito: Marcelo Moryan

Balneário mais famoso do Espírito Santo, Guarapari ganha nesta quarta-feira (17) um livro à altura da sua beleza e importância. “Nuances Guarapari”, do fotógrafo (entre outros talentos pessoais) Marcelo Moryan, será lançado às 19h30 no Sesc local.



“Quis revelar a Guarapari que mora nos detalhes: a luz que muda em minutos, a curva de uma onda, o sabor que fica na memória. Fotografia é tempo e afeto”, resume Moryan, que também é publicitário, designer, escritor e artista multimídia.

Além do livro com 210 fotografias com acabamento de luxo, o fotógrafo vai expor 40 obras na noite desta quarta e lançar um site sobre seu trabalho em seis idiomas. Nos próximos meses, a exposição será itinerante.

“Nuances Guarapari” propõe um mergulho afetivo e contemporâneo pela cidade, suas praias mundialmente conhecidas, cachoeiras, gastronomia, cultura e modos de vida que a tornam única.

A curadoria e coordenação é de Márcia Guanandy. O layout e todas as artes do projeto levam a assinatura de Marcelo Moryan, que desde 1990 constrói uma carreira multifacetada e premiada.

Marcelo Moryan, o autor do livro. Crédito: Divulgação

No campo da fotografia, soma mais de 90 prêmios nacionais e internacionais. Com atuação também fora do Estado, sua obra "Cores do Caos" integra o acervo permanente do Museu de Arte de Brasília (MAB).

"Este projeto é uma homenagem à cidade e às pessoas que a constroem todos os dias. O site em múltiplos idiomas nasce para que essas histórias circulem pelo mundo", explica Moryan.

O livro, em acabamento de alto padrão, papel couchê fosco e em capa dura, estreia como edição de luxo bilíngue (português-inglês). A partir desta quinta-feira (18), pode ser adquirido pelo site www.nuancesguarapari.com.br. O preço é R$ 249.

