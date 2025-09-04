Ferrovia Vitória-Rio: governo federal promete tocar projeto mesmo sem a Vale

Acesso ferroviário dentro do Complexo Portuário de Vitória. Crédito: VPorts/Divulgação

O governo federal garante ter condições de tocar o projeto da Estrada de Ferro (EF) 118, entre Vitória e Rio de Janeiro, mesmo sem os recursos que viriam da Vale. Na semana passada, União e mineradora finalizaram, sem sucesso, a renegociação das concessões da Estrada de Ferro Vitória-Minas e Carajás. A ideia do Ministério dos Transportes era usar parte dos recursos dessa renegociação, algo perto de R$ 2 bilhões, nas obras da EF 118. A conversa entre Vale e governo pode até ser judicializada, portanto, o recurso não virá, assim, Brasília terá de arrumar outras fontes.

A coluna apurou que o projeto da primeira fase, entre Santa Leopoldina (onde Vitória-Minas e EF-118 se conectarão) e São João da Barra (Norte do Rio, onde fica o Porto do Açu), são 245 quilômetros, já foi encaminhado para a ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) e deve chegar ao Tribunal de Contas da União, último passo antes do leilão, em outubro. A oferta ao mercado deve se dar no primeiro semestre de 2026. O investimento total no trecho deve ser de R$ 6,12 bilhões e o aporte para dar viabilidade (dinheiro que viria da Vale) é calculado em R$ 1,82 bi. O governo federal afirma ter outros meios para levantar o capital.

Nos últimos anos, não foram poucas as promessas e expectativas em cima dessa importante estrutura no projeto de longo prazo do Espírito Santo de se consolidar como uma plataforma logística para o país. A ver onde vai dar esse processo. Importantíssimo que a sociedade capixaba como um todo acompanhe tudo isso muito de perto.

