Fundo de investimento compra metade de complexo logístico em Cariacica

Estrutura do Condomínio Logístico Cariacica (CLCR), na Rodovia do Contorno. Crédito: Divulgação/CLCR

O fundo de investimento imobiliário Pátria Log, que pertence à Pátria Investimentos, uma das maiores gestoras do Brasil, fechou um acordo para comprar 50% do Centro Logístico Cariacica, o CLCRLog, na Rodovia do Contorno. Um negócio de R$ 206,7 milhões. A aquisição está fechada, falta apenas o pagamento, que deve se dar até o final de abril.

O percentual vendido pertencia à Bralog Logística, que tem investidores capixabas como sócios. A outra metade do empreendimento segue sendo de outro fundo imobiliário, listado como BTSP II. O Centro Logístico de Cariacica tem 83,4 mil m² e, até outubro, será expandido em mais 29,5 mil m². Hoje, Arezzo, Suzano e Whirpool ocupam a área disponível. Por ser triple A, ter empresas consolidadas como clientes e estar bem localizado, trata-se de um ativo bastante valorizado.

A Grande Vitória, nos últimos anos, vem se consolidando como uma importante plataforma de complexos logísticos para o país. A localização do Estado, os portos e o benefício fiscal ajudam bastante nesse quadro. Os fundos imobiliários estão de olho nisso e estão fazendo importantes investimentos por aqui. A tendência é de mais negócios pela frente.

