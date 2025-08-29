Abdo Filho
Grupo 21Vinte7, dono do Barlavento e Repique, terá novas casas em Vitória, Serra e VV

O Grupo 21Vinte7, um dos maiores do mercado de entretenimento do Espírito Santo, também é responsável pela Wanted e pelo restaurante japonês Unagi

Vitória
Publicado em 29/08/2025 às 03h00
Quiosque BarraVento, em Camburi, Vitória
Estrutura do Barlavento, em Camburi, Vitória, do Grupo 21Vinte7. Crédito: Ricardo Medeiros

O Grupo 21Vinte7, um dos maiores do mercado de entretenimento do Espírito Santo, voltou a colocar o pé no acelerador. Dono da Wanted (caso noturna sertaneja), do Unagi (restaurante japonês), do Barlavento (beach bar) e do Repique (casa de samba), a empresa vai colocar para funcionar, até o primeiro trimestre de 2026, mais três empreendimentos em Vitória, Serra e Vila Velha. As obras já estão em curso e o investimento se aproxima dos R$ 7 milhões. Os nomes, por questões contratuais, ainda não podem ser divulgados.

O maior deles será em Vitória, na rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, no local onde já funcionou o Bacco e, recentemente, abrigou dois restaurantes, um japonês e outro português. O novo espaço abrigará um restaurante de frutos do mar, um empório e um açougue do mar. "A ideia é que o cliente encontre tudo ali. Teremos restaurante se a pessoa quiser ficar, uma peixaria com produtos diferenciados caso o cliente queira cozinhar em casa e um empório para complementar", explicou Pedro Paulo Moyses, sócio do Grupo 21Vinte7.

Os outros dois empreendimentos, em Vila Velha e Serra, serão restaurantes japoneses. Um ficará no Parque das Castanheiras (onde funcionava o Alambique) e o outro em Civit II, no Shopping Aldeia da Serra. "O grupo já tem um japonês, que é o Unagi, e vimos um mercado bastante interessante e uma possibilidade enorme de sinergia. Os restaurantes de Vila Velha e Serra não serão da marca Unagi, serão maiores e mais comerciais. As obras já estão andando e estamos bem confiantes com os resultados", assinalou Moyses.

O investimento nos três novos empreendimentos está sendo tocado 100% pelo grupo, sem investidores de fora. A tacada é a maior desde a inauguração da Wanted, a primeira casa da empresa, em 2016, e os objetivos não são pequenos. A meta é quase dobrar o faturamento. Em 2025, as receitas do Grupo 21Vinte7 devem ficar em R$ 35 milhões, em 2026, com os três novos negócios, o planejamento é bater em R$ 60 milhões. "Inauguramos o Repique, em 2023, e ficamos esse tempo todo fazendo uma reestruturação interna para dar conta do crescimento que virá agora. Estamos prontos para expandir, em princípio no Espírito Santo, e participar ativamente da consolidação que acreditamos que acontecerá no mercado de entretenimento capixaba e brasileiro", assinalou Thiago Garcia, sócio do grupo. 

