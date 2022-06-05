Donos do Barlavento enfrentam o desafio de continuar crescendo

"Chegamos no limite do modelo que nos fez chegar até aqui, que é o modelo em que os sócios estão na estratégia e na operação. Mas nesse modelo não conseguiremos escalar. Continuar crescendo é o nosso desafio", afirma Thiago Garcia, que antes de entrar na sociedade trabalhou na XP e no BNDES. "Olhando para o futuro estamos analisando essa questão dos sócios e também de recursos. Vamos levantar capital? Vamos abrir uma parcela da sociedade? Tudo isso está sendo analisado".