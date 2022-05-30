Donos do Barlavento vão abrir casa de samba na Praia de Camburi

Em outubro, mais tardar em novembro, o grupo 21Vinte7, proprietário de Wanted, Unagi e Barlavento, vai inaugurar o Repique, uma casa de samba na orla de Camburi
. As obras no quiosque sete da praia estão a todo vapor. O local vai ter dois andares, térreo e mezanino (o famoso rooftop), montados em estrutura de aço e com vista para o Convento da Penha
. As casas de samba que são sucesso no Rio de Janeiro
vão inspirar o local.
"Temos um casa de sertanejo (Wanted), música eletrônica (Barlavento), recentemente fizemos um investimento entrando na culinária japonesa (Unagi, inaugurado em março na Praia do Canto) e agora enxergamos essa possibilidade da casa de samba com o Repique. Faz parte da diversificação do nosso negócio", explicou Thiago Garcia, sócio do 21Vinte7.
"Vai ter comida de bar e muito samba de qualidade. É isso que nossos clientes podem esperar. Vamos inaugurar no máximo em novembro para entrarmos fortes no verão", adiantou Pedro Paulo Moyses, que também é sócio do grupo.