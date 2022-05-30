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Entretenimento

Donos do Barlavento vão abrir casa de samba na Praia de Camburi

Intenção é inaugurar o novo espaço até novembro, antes do começo do verão. Casa de samba faz parte da diversificação dos negócios do grupo

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 12:49

Públicado em 

30 mai 2022 às 12:49
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Barlavento vão abrir casa de samba na Praia de Camburi
Estrutura da casa de samba na orla de Camburi após a reforma  Crédito: Divulgação I Barlavento
Em outubro, mais tardar em novembro, o grupo 21Vinte7, proprietário de Wanted, Unagi e Barlavento, vai inaugurar o Repique, uma casa de samba na orla de Camburi. As obras no quiosque sete da praia estão a todo vapor. O local vai ter dois andares, térreo e mezanino (o famoso rooftop), montados em estrutura de aço e com vista para o Convento da Penha. As casas de samba que são sucesso no Rio de Janeiro vão inspirar o local.
"Temos um casa de sertanejo (Wanted), música eletrônica (Barlavento), recentemente fizemos um investimento entrando na culinária japonesa (Unagi, inaugurado em março na Praia do Canto) e agora enxergamos essa possibilidade da casa de samba com o Repique. Faz parte da diversificação do nosso negócio", explicou Thiago Garcia, sócio do 21Vinte7.
"Vai ter comida de bar e muito samba de qualidade. É isso que nossos clientes podem esperar. Vamos inaugurar no máximo em novembro para entrarmos fortes no verão", adiantou Pedro Paulo Moyses, que também é sócio do grupo.
Barlavento vão abrir casa de samba na Praia de Camburi
Estrutura da casa de samba que ficará no posto 7 na Orla de Camburi, em Vitória Crédito: Divulgação I Barlavento

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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