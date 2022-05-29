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Mercado imobiliário

Shopping é o maior desafio para empreendimento do Aeroporto de Vitória

Objetivo da Zurich Airport Brasil  é construir um centro de compras com área bruta locável (ABL) entre 20 mil m2 e 30 mil m2

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 18:00

Públicado em 

29 mai 2022 às 18:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Vista da área do Aeroporto de Vitória
Vista da área do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A ideia da Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória até 2050, é construir um centro de compras com área bruta locável (ABL) entre 20 mil e 30 mil m2 na área do entorno do aeródromo. Um empreendimento de médio porte (para efeito de comparação, o Shopping Vitória tem ABL de 50 mil m2) que enfrentará dificuldades para sair do papel.
Os estudos da multinacional suíça mostram que cabe um shopping na região, mas com difícil e caro desenvolvimento, afinal, como sabemos, a concorrência é pesada na Grande Vitória, que já conta com seis empreendimentos de porte em Vitória, Serra, Cariacica e, principalmente, Vila Velha.
A Zurich sabe do desafio, por isso, embora vá trabalhar firmemente pelo shopping, não está fechada para outras alternativas. Operações de varejo de grande porte e voltadas para o público de alta renda podem ser saídas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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