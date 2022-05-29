Shopping é o maior desafio para empreendimento do Aeroporto de Vitória

A ideia da Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória até 2050
, é construir um centro de compras com área bruta locável (ABL) entre 20 mil e 30 mil m2 na área do entorno do aeródromo. Um empreendimento de médio porte (para efeito de comparação, o Shopping Vitória tem ABL de 50 mil m2) que enfrentará dificuldades para sair do papel.
Os estudos da multinacional suíça mostram que cabe um shopping na região, mas com difícil e caro desenvolvimento, afinal, como sabemos, a concorrência é pesada na Grande Vitória, que já conta com seis empreendimentos de porte em Vitória, Serra, Cariacica e, principalmente, Vila Velha.
A Zurich sabe do desafio, por isso, embora vá trabalhar firmemente pelo shopping, não está fechada para outras alternativas. Operações de varejo de grande porte e voltadas para o público de alta renda podem ser saídas.