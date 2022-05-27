Quiosques das praias de Vitória viram negócio milionário

Em Camburi, dos 14 quiosques, 11 estão funcionando e três em obras. Na Curva da Jurema, sete estão em operação e um está em obra. Até o verão, todos os 22 quiosques estarão em ação. Até agora, foram investidos R$ 15 milhões e abertos 570 postos diretos de trabalho. Em janeiro, auge do verão, o faturamento de toda essa rede vai superar, com facilidade, os R$ 15 milhões (número bastante conservador). Isso sem contar eventuais patrocínios e eventos.