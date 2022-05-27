Quiosques das praias de Vitória viram negócio milionário

No final da década passada, a prefeitura de Vitória concedeu à iniciativa privada, por uma década, a gestão dos quiosques das praias de Camburi
e Curva da Jurema
. A Ecos Eventos é a responsável pelos 14 espaços de Camburi até 2028. A Conexxo, até 2030, ficará com as oito áreas da Curva. Mesmo enfrentando uma pandemia que afetou duramente o setor de turismo e eventos, os resultados já estão aí. O que em muitas situações era só degradação, virou um bom negócio.
Em Camburi, dos 14 quiosques, 11 estão funcionando e três em obras. Na Curva da Jurema, sete estão em operação e um está em obra. Até o verão, todos os 22 quiosques estarão em ação. Até agora, foram investidos R$ 15 milhões e abertos 570 postos diretos de trabalho. Em janeiro, auge do verão, o faturamento de toda essa rede vai superar, com facilidade, os R$ 15 milhões (número bastante conservador). Isso sem contar eventuais patrocínios e eventos.
"Foi um movimento acertado da prefeitura. A concessão da gestão deu mais agilidade e flexibilidade à tomada de decisão. Se deu errado, corrigimos rápido. Se deu certo, ótimo. Antes, era moroso, apesar da boa vontade. Estamos bem satisfeitos", explicou Érica Semião, sócia da Ecos. "Procuramos oferecer um bom mix de produtos, bem diversificado e para todos os públicos", assinalou Raimundo Nonato, sócio da Conexxo.
Questionados sobre expansão, os dois afirmam que Praia da Costa e Itapoã, em Vila Velha, possuem um ótimo potencial.