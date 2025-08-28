Cesan fecha o primeiro semestre de 2025 com lucro recorde

A Cesan, estatal capixaba do saneamento, fechou o primeiro semestre de 2025 com um lucro recorde de R$ 131 milhões, aumento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2024. A ampliação do serviço, de acordo com o balanço, impactou positivamente nos resultados. A receita com coleta de esgoto avançou 10,5%, de R$ 233 milhões para R$ 257,4 milhões. O faturamento com abastecimento de água cresceu 4,8%: de R$ 460 milhões, em 2024, para R$ 482 milhões, em 2025.

A companhia vem, nos últimos anos, em um forte programa de formação de parcerias com empresas privadas para dar conta dos investimentos necessários para a universalização do saneamento, que deve se dar no começo da próxima década, e também vem tocando um importante pacote de investimentos próprios: algo perto de R$ 1 bilhão por ano. No começo do mês, a Cesan obteve autorização para captar mais de R$ 300 milhões no mercado de capitais, via debêntures incentivadas, e também recebeu um aporte de R$ 75 milhões do governo do Estado, que é o dono da companhia, para dar conta da empreitada.