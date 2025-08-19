Abdo Filho
Cesan é autorizada a captar mais de R$ 300 milhões

O recurso será colocado em obras de ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de nove municípios do Espírito Santo

Vitória
Publicado em 19/08/2025 às 15h03
Estação de tratamento Mulembá
Estação de Tratamento de Esgoto Mulembá, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) recebeu, nesta terça-feira (19), uma autorização do Ministério das Cidades para captar R$ 321 milhões via emissão de debêntures incentivadas (os compradores não pagam Imposto de Renda em cima dos juros cobrados). O recurso será colocado em obras de ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de nove municípios do Espírito Santo (Alto Rio Novo, Anchieta, Conceição do Castelo, Guarapari, Muqui, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vitória).

“Essa conquista representa mais um passo no compromisso da Cesan em garantir água de qualidade e serviços de saneamento cada vez mais eficientes para os capixabas. A emissão de debêntures incentivadas amplia nossa capacidade de investimento e permite acelerar obras fundamentais para o desenvolvimento do Estado”, destacou o presidente da estatal, Munir Abud.

O próximo passo será a realização do processo licitatório para a escolha dos agentes financeiros responsáveis pela emissão e distribuição dos títulos de crédito. Os prazos e valores da operação serão definidos em conjunto com o parceiro selecionado. “A utilização desse instrumento financeiro demonstra a seriedade da companhia na busca de soluções inovadoras de captação de recursos", disse o diretor administrativo e comercial da Cesan, Rafael Grossi.

Anchieta Espírito Santo Guarapari Serra Viana Vitória (ES) Cesan Saneamento Infraestrutura

