Sesc-ES volta a leiloar grande área em Guarapari

Terreno que fica na região central de Guarapari tem mais de 100 mil metros quadrados e lance mínimo é de R$ 9,36 milhões

Publicado em 18/08/2025 às 17h11
Terreno, em Guarapari, que vai ser leiloado pelo Sesc-ES
Terreno, em Guarapari, que vai ser leiloado pelo Sesc-ES. Crédito: Divulgação/Sesc

Está novamente disponível para o mercado uma área de 120 mil m², na região de Muquiçaba, Guarapari, que pertence ao Sesc (Serviço Social do Comércio) do Espírito Santo. O lance inicial é de R$ 9,36 milhões e o leilão online, que está sendo organizado pela empresa Em Leilão, será encerrado na quinta-feira (21), às 10h.

Esta não é a primeira vez que a área é colocada à disposição. Em maio de 2023, o terreno chegou a ir a leilão, mas não apareceram propostas acima do mínimo estipulado na oportunidade: R$ 11,74 milhões. O Sesc aposta na boa localização da área (3 km da Praia do Morro, 4 km do Centro de Guarapari e bem ao lado do aeroporto) e nas permissões para usos comercial, hoteleiro e residencial (loteamento ou condomínio) para atrair interessados.  

Em caso de sucesso do leilão, o valor arrecadado será investido para dar mais força aos ativos do sistema Sesc no Estado.  

