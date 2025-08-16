CEO do Grupo Tommasi entra (sozinho) no mercado de saúde mental

De olho em uma demanda que só faz crescer dentro da saúde, pública e privada, mundo afora, o CEO do Grupo Tommasi, líder no mercado de laboratórios do Espírito Santo, Bruno Tommasi, resolveu investir em saúde mental. O movimento se dá de maneira isolada, sem a companhia do pai e irmãos, que, ao lado de Bruno, tocam os negócios do Tommasi, que cresceram muito de 2020 para cá, há muitos anos. A Luvia começou a fucionar em julho e a primeira unidade fica na Enseada do Suá, em Vitória. O objetivo é ambicioso: levar a marca para todo o Brasil.

"Acredito que esse é um dos grandes desafios da nossa geração e queria estar próximo de uma iniciativa que pensa isso com responsabilidade”, afirmou Tommasi. “Temos um plano de expansão bem estruturado. Nossa meta é inaugurar 10 unidades da Luvia nos principais centros urbanos do Brasil nos próximos dois anos. Acreditamos que há uma demanda crescente por serviços que unam ciência, acolhimento e inovação no cuidado com a saúde e bem estar da mente e queremos estar na vanguarda desse movimento”.

Segundo o empresário, um dos diferenciais da Luvia está na formação técnica e na diversidade da equipe que conduz cada etapa do atendimento. A empresa reúne médicos, terapeutas, psicólogos e outros profissionais. O aporte inicial no projeto superou R$ 1 milhão.

Sede da Luvia, na Enseada do Suá, em Vitória. Crédito: Divulgação/Luvia

