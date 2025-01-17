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Saúde privada

Maior grupo de saúde mental do Brasil compra mais um hospital no ES

A ViV Saúde Mental e Emocional já fez três aquisições no Estado e está em franca expansão pelo Brasil. Grupo possui grandes investidores financiando o negócio

Públicado em 

17 jan 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vivere funciona em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo
Vivere funciona em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/ViV
A ViV Saúde Mental e Emocional, maior grupo de saúde mental do Brasil, fechou a compra do Espaço Vivere, em Anchieta, hospital com 60 leitos de internação especializado no tratamento de adultos com transtornos psiquiátricos em geral e dependência química. Com fortes investidores por trás, entre eles um fundo da Vinci Partners, a ViV está em franca expansão em todo o Brasil. Com esta aquisição, o Grupo ViV passa a ter três operações no Espírito Santo (duas unidades da Green House, uma em Guarapari e outra em Fundão, e uma da Vivere).

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A ViV nasceu a partir da união de instituições de saúde mental e emocional para atender à crescente demanda por cuidados efetivos e humanizados. O grupo está presente também nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal. Pedro Calandrino, CEO da ViV, afirma que o objetivo central é melhorar a qualidade assistencial. “Este investimento reforça nosso compromisso em elevar a vida ao seu melhor, levando tratamento e cuidados a cada vez mais pessoas”.
A projeção é chegar ao final de 2025 com ao menos dez unidades hospitalares. Nos últimos meses foram oito negociações. Fundada em 2022, a ViV Saúde Mental e Emocional já é o maior grupo do segmento do Brasil, com tratamentos de baixa e alta complexidade.
Os valores envolvidos na nova aquisição não foram divulgados.

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Estrutura do Espaço, Vivere, em Anchieta
Estrutura do Espaço, Vivere, em Anchieta Crédito: Divulgação/ViV

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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