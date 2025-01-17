Maior grupo de saúde mental do Brasil compra mais um hospital no ES

A ViV nasceu a partir da união de instituições de saúde mental e emocional para atender à crescente demanda por cuidados efetivos e humanizados. O grupo está presente também nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal. Pedro Calandrino, CEO da ViV, afirma que o objetivo central é melhorar a qualidade assistencial. “Este investimento reforça nosso compromisso em elevar a vida ao seu melhor, levando tratamento e cuidados a cada vez mais pessoas”.