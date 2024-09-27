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Saúde privada

Investidores lançam novo plano de saúde no ES e querem 100 mil clientes

Para dar seus primeiros passos, o Bluzz recebeu um aporte de R$ 25 milhões. Grande dos recursos foi para tecnologia e estrutura física

Públicado em 

27 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Clínica da Bluzz, na Enseada do Suá, em Vitória
Clínica na Bluzz, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Divulgação/Cacá Lima
Investidores do Espírito Santo vão colocar para funcionar, a partir de 10 de outubro, o Bluzz, o mais novo plano de saúde do mercado capixaba. O grande idealizador do projeto é o obstetra e ginecologista Márcio Almeida, que tem longa carreira no mercado de operadoras de saúde, tendo ocupado inclusive a presidência da Unimed Vitória. Para dar seus primeiros passos, o Bluzz recebeu um aporte de R$ 25 milhões. Grande dos recursos foi para tecnologia e estrutura física.
"Vamos começar por Vitória. A nossa primeira clínica, que ficará na Enseada do Suá, já está ficando pronta e terá capacidade para dar conta de 8 mil clientes. A próxima deve ficar em Vila Velha. Vamos, em princípio, trabalhar com Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, mas a ideia, no médio e longo prazos, é estar em todo o Estado. As clínicas serão nossas portas de entrada, teremos, claro, uma ampla rede credenciada de hospitais e demais serviços de saúde. Em dez anos queremos ter 100 mil clientes", disse Márcio Almeida, CEO da Bluzz, que já formalizou parcerias com corretoras e administradoras de planos de saúde.
"Vamos investir pesado, e a tecnologia vai nos ajudar muito nisso, na prevenção e na promoção dos bem-estar dos nossos clientes. Queremos ir muito além do tratamento de doenças. Cada grupo de 2 mil clientes terá uma equipe de acompanhamento com clínico geral, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, pediatra e fisioterapeuta. Esses especialistas olharão com atenção cada um desses clientes e dedicará a atenção necessária. O diabético está fazendo seu exame de hemoglobina a cada quatro meses? O hipertenso está usando seus remédios? Isso previne doenças, melhora a qualidade de vida das pessoas e dá mais eficiência aos processos internos da operadora. O foco da operadora é, portanto, proporcionar um cuidado preventivo que incentive mudanças no estilo de vida", assinalou o executivo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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