Investidores lançam novo plano de saúde no ES e querem 100 mil clientes

Clínica na Bluzz, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Divulgação/Cacá Lima

Investidores do Espírito Santo vão colocar para funcionar, a partir de 10 de outubro, o Bluzz, o mais novo plano de saúde do mercado capixaba. O grande idealizador do projeto é o obstetra e ginecologista Márcio Almeida, que tem longa carreira no mercado de operadoras de saúde, tendo ocupado inclusive a presidência da Unimed Vitória. Para dar seus primeiros passos, o Bluzz recebeu um aporte de R$ 25 milhões. Grande dos recursos foi para tecnologia e estrutura física.

"Vamos começar por Vitória. A nossa primeira clínica, que ficará na Enseada do Suá, já está ficando pronta e terá capacidade para dar conta de 8 mil clientes. A próxima deve ficar em Vila Velha. Vamos, em princípio, trabalhar com Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, mas a ideia, no médio e longo prazos, é estar em todo o Estado. As clínicas serão nossas portas de entrada, teremos, claro, uma ampla rede credenciada de hospitais e demais serviços de saúde. Em dez anos queremos ter 100 mil clientes", disse Márcio Almeida, CEO da Bluzz, que já formalizou parcerias com corretoras e administradoras de planos de saúde.