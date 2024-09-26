Empresa fará investimento de R$ 20 milhões em Barra de São Francisco

Planta industrial da Fortuna Brazilian Natural Stones, em Barra de São Francisco, Espírito Santo Crédito: Divulgação/Rodrigo Pysi

O mercado de rochas naturais, principalmente as exóticas, de alto valor agregado, está em expansão. Os endinheirados do mundo inteiro - destacadamente Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio - querem materiais exclusivos e estão comprando cada vez mais rochas naturais. O Brasil está entre os cinco maiores fornecedores do mundo e 80% do negócio, no país, está no Espírito Santo. As exportações feitas por empresas capixabas devem superar US$ 1 bilhão (mais de R$ 5 bilhões) ao longo de 2024.

De olho neste contexto, a Fortuna Brazilian Natural Stones, de Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, fará um investimento de R$ 20 milhões na ampliação de sua fábrica. A capacidade será aumentada em mais de 20%.

"Nosso foco total está nos produtos de altíssimo valor agregado. Vamos trabalhar com pedras brasileiras com preço acima dos US$ 200 (R$ 1,1 mil) o metro quadrado. O mercado, nacional e internacional, está demandando produtos diferenciados, estamos investindo justamente para atender esta demanda. Estamos negociando maquinário italiano e iniciaremos a operação ampliada já em 2025", afirmou o empresário Anderson Fortuna, proprietário da Fortuna Brazilian Natural Stones.