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Negócios

Empresa fará investimento de R$ 20 milhões em Barra de São Francisco

Aporte será feito pela capixaba Fortuna Brazilian Natural Stones, que está de olho nas vendas de produtos de altíssimo valor agregado

Públicado em 

26 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Planta industrial da Fortuna Brazilian Natural Stones, em Barra de São Francisco, Espírito Santo
Planta industrial da Fortuna Brazilian Natural Stones, em Barra de São Francisco, Espírito Santo Crédito: Divulgação/Rodrigo Pysi
O mercado de rochas naturais, principalmente as exóticas, de alto valor agregado, está em expansão. Os endinheirados do mundo inteiro - destacadamente Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio - querem materiais exclusivos e estão comprando cada vez mais rochas naturais. O Brasil está entre os cinco maiores fornecedores do mundo e 80% do negócio, no país, está no Espírito Santo. As exportações feitas por empresas capixabas devem superar US$ 1 bilhão (mais de R$ 5 bilhões) ao longo de 2024.
De olho neste contexto, a Fortuna Brazilian Natural Stones, de Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, fará um investimento de R$ 20 milhões na ampliação de sua fábrica. A capacidade será aumentada em mais de 20%.

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"Nosso foco total está nos produtos de altíssimo valor agregado. Vamos trabalhar com pedras brasileiras com preço acima dos US$ 200 (R$ 1,1 mil) o metro quadrado. O mercado, nacional e internacional, está demandando produtos diferenciados, estamos investindo justamente para atender esta demanda. Estamos negociando maquinário italiano e iniciaremos a operação ampliada já em 2025", afirmou o empresário Anderson Fortuna, proprietário da Fortuna Brazilian Natural Stones.
*A coluna viajou para a Itália a convite de Marmomac, Nebrax e Centrorochas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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