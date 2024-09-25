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Economia

Porto de Vitória: "melhorou, mas não está resolvido", diz presidente do Centrorochas

Tales Machado, presidente do Centrorochas, fez cobrança por melhorias na infraestrutura de escoamento de mercadorias na abertura da Marmomac 2024, na Itália

Públicado em 

25 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha
Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Em discurso feito, nesta terça-feira (24), na abertura da Marmomac 2024 - uma das maiores feiras do setor de rochas do mundo, realizada em Verona, Itália -, Tales Machado, presidente do Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), disse que o setor vive um momento de expansão, mas que a logística para escoar a produção segue sendo um desafio a ser solucionado.
"Fechamos o primeiro semestre com as exportações crescendo 8% e, agora em agosto, tivemos um crescimento próximo dos 10%. Números de fato muito bons, mas poderíamos ir muito mais além se não fossem as limitações da infraestrutura logística. No final de agosto, tínhamos 1,9 mil contêineres já liberados para exportação na fila para entrarem nos navios. Pelos mais diversos motivos, todos estes blocos e chapas, que já deveriam estar indo para os seus destinos finais, ainda estavam em Vitória. Isso nunca existiu", reclamou o empresário.
Machado reconhece alguns avanços nos últimos dois meses, principalmente depois da carta aberta divulgada por Centrorochas e Centro do Comércio de Café de Vitória reclamando duramente da situação, mas afirma que ainda muito precisa avançar. "Hoje, em relação ao que tínhamos no final de agosto, temos 40% de contêineres ainda na fila. As conversas com a Vports (concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória) melhoraram muito nas últimas semanas e, além disso, houve redução da quantidade de carros importados e os três portêineres (grandes guindastes movimentadores de contêineres) do TVV (Terminal Portuário de Vila Velha) voltaram a operar juntos, o que não acontecia desde o começo do ano (passaram por uma modernização). Isso tudo para dizer que as coisas avançaram, mas ainda está longe de estar bom, não está resolvida a questão da infraestrutura de escoamento, pelo contrário, estamos tendo que mandar blocos e chapas para o Rio de Janeiro".
A indústria de rochas ornamentais do Espírito Santo deve exportar, em 2024, algo perto de US$ 1 bi (R$ 5,4 bilhões na cotação desta terça-feira).
*A coluna viajou para a Itália a convite de Centrorochas, Nebrax e Marmomac.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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