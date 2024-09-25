Porto de Vitória: "melhorou, mas não está resolvido", diz presidente do Centrorochas

"Fechamos o primeiro semestre com as exportações crescendo 8% e, agora em agosto, tivemos um crescimento próximo dos 10%. Números de fato muito bons, mas poderíamos ir muito mais além se não fossem as limitações da infraestrutura logística. No final de agosto, tínhamos 1,9 mil contêineres já liberados para exportação na fila para entrarem nos navios. Pelos mais diversos motivos, todos estes blocos e chapas, que já deveriam estar indo para os seus destinos finais, ainda estavam em Vitória. Isso nunca existiu", reclamou o empresário.