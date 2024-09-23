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Impasse perto do fim

TCU marca votação que pode resolver situação da BR 101 no ES

O processo foi pautado pelo relator do processo, ministro Walton Alencar. A sessão está marcada para quarta-feira (25), às 14h30

Públicado em 

23 set 2024 às 10:16
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Matéria especial sobre a BR 101 Norte
Expectativa é de que a repactuação do contrato da BR 101 seja aprovada Crédito: Fernando Madeira
Após longos meses de espera, os ministros do Tribunal de Contas da União irão votar os termos do acordo proposto pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres e EcoRodovias para a retomada da concessão e, claro, das obras. O processo foi pautado pelo relator do processo, ministro Walton Alencar. A sessão está marcada para quarta-feira (25), às 14h30.
O clima é de otimismo nos governos federal e do Estado, a expectativa é de que a repactuação, que já passou pela área técnica do tribunal, receba amplo apoio do plenário do TCU. Trata-se de um julgamento histórico, afinal, é a primeira vez que uma concessão de infraestrutura passa por uma renegociação após ser devolvida pelo concessionário (em meados de 2022). Isso só foi possível após muita articulação e pressão, afinal, muitos investimentos ficariam pelo caminho em todo o Brasil.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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