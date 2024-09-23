TCU marca votação que pode resolver situação da BR 101 no ES

Após longos meses de espera, os ministros do Tribunal de Contas da União irão votar os termos do acordo proposto pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres e EcoRodovias para a retomada da concessão e, claro, das obras. O processo foi pautado pelo relator do processo, ministro Walton Alencar. A sessão está marcada para quarta-feira (25), às 14h30.

O clima é de otimismo nos governos federal e do Estado, a expectativa é de que a repactuação, que já passou pela área técnica do tribunal, receba amplo apoio do plenário do TCU. Trata-se de um julgamento histórico, afinal, é a primeira vez que uma concessão de infraestrutura passa por uma renegociação após ser devolvida pelo concessionário (em meados de 2022). Isso só foi possível após muita articulação e pressão, afinal, muitos investimentos ficariam pelo caminho em todo o Brasil.