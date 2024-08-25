Após dois anos de queda, exportação de rochas volta a crescer

Importante lembrar que 2020 e 2021 foram anos extraordinários para o setor, de grande expansão. Depois da primeira onda da pandemia de Covid, no primeiro semestre de 2020, a construção civil cresceu forte nos principais mercados compradores (Estados Unidos, Europa e Ásia) e se manteve assim até o final de 2021. Os resultados foram recorde no período. Portanto, apesar do encolhimento registrado em 2022 e 2023, os patamares de negociação ainda se mantiveram altos.