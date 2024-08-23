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Infraestrutura

Ministro dos Transportes garante ferrovia até Anchieta, Sul do ES

O ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e ao vice, Ricardo Ferraço, que a Vale fará o ramal da Ferrovia Vitória-Minas entre Santa Leopoldina e a Samarco

Públicado em 

23 ago 2024 às 16:37
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Samarco
4º Usina de Pelotização da Samarco, em Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva
O ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e ao vice, Ricardo Ferraço, que a Vale fará o ramal da Ferrovia Vitória-Minas entre Santa Leopoldina e Anchieta (em Ubu, onde fica a Samarco). O investimento, estimado em R$ 6 bilhões, está dentro da renegociação das renovações antecipadas de Vitória-Minas e Carajás que Vale e governo federal estão finalizando. A informação foi dada pelo governador, na manhã desta sexta-feira (23), na cerimônia de religamento da Usina 3 da Samarco.
“O ministro Renan Filho garantiu que a obra será feita pela Vale. Está tudo dentro de um grande pacote de negociações, de quase R$ 30 bilhões, que envolve a renegociação da renovação antecipada das ferrovias Vitória-Minas e Carajás e a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, que hoje está com a VLI (companhia de logística que tem a Vale na sociedade”, explicou Ricardo Ferraço.

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Na verdade é uma reafirmação. Em outubro do ano passado, Renan Filho já tinha dado a mesma garantia, a questão é que, de lá para cá, muita coisa aconteceu, principalmente no que diz respeito à renegociação de Vitória-Minas e Carajás. “O que posso dizer é que levamos duas demandas para Brasília (ferrovia até Anchieta e variante da Serra do Tigre, em Minas) e voltamos de lá com esta garantia dada pelo ministro dos Transportes”, assinalou Ferraço.
Quando estiver pronta, a previsão é para 2030, a nova ferrovia ligará a Samarco à Tubarão (onde estão as usinas da Vale e a ArcelorMittal Tubarão), formando um dos maiores complexos de beneficiamento de minério do mundo.
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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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