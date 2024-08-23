Ministro dos Transportes garante ferrovia até Anchieta, Sul do ES

O ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e ao vice, Ricardo Ferraço,
que a Vale fará o ramal da Ferrovia Vitória-Minas entre Santa Leopoldina e Anchieta (em Ubu, onde fica a Samarco). O investimento, estimado em R$ 6 bilhões, está dentro da renegociação das renovações antecipadas de Vitória-Minas e Carajás que Vale e governo federal estão finalizando. A informação foi dada pelo governador, na manhã desta sexta-feira (23), na cerimônia de religamento da Usina 3 da Samarco.
“O ministro Renan Filho garantiu que a obra será feita pela Vale. Está tudo dentro de um grande pacote de negociações, de quase R$ 30 bilhões, que envolve a renegociação da renovação antecipada das ferrovias Vitória-Minas e Carajás e a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, que hoje está com a VLI (companhia de logística que tem a Vale na sociedade”, explicou Ricardo Ferraço.
Quando estiver pronta, a previsão é para 2030, a nova ferrovia ligará a Samarco à Tubarão (onde estão as usinas da Vale e a ArcelorMittal Tubarão), formando um dos maiores complexos de beneficiamento de minério do mundo.