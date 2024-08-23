Samarco coloca mais uma usina de pelotização para funcionar no ES

Assim, a Samarco entrará em 2025 já com capacidade para fabricar mais de 16 milhões de toneladas de pelotas por ano, portanto, 60% de sua capacidade máxima (27 milhões de toneladas). Uma grande notícia para a economia capixaba.

A primeira das pelotizadoras a voltar foi a Usina 4, a mais nova delas (inaugurada em 2014), no final de 2020. Trata-se de uma das plantas mais produtivas e eficientes do mundo, com capacidade para mais de 9 milhões de toneladas por ano. "Se dependesse apenas de Anchieta, a usina poderia voltar em plena capacidade, mas ainda não teremos minério vindo de Minas Gerais, a mina só estará pronta para fornecer no final do ano. Até lá, usaremos minério já estocado e compraremos de terceiros (negócio que ainda não foi fechado)", explicou Sérgio Mileipe, diretor de Planejamento e Operações da Samarco.