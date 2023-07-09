De olho na retomada, Samarco vai reformar as usinas 1 e 2 de Anchieta

A Samarco aproveita o período operando abaixo da capacidade,
ainda por conta do colapso de suas barragens em Minas Gerais, em 2015, para modernizar todo o seu parque produtivo em Anchieta, Sul do Espírito Santo. Hoje, das quatro usinas de pelotização, apenas a 4 está funcionando, o que representa algo perto de 25% da capacidade total.
Em janeiro de 2025, a Usina 3, que já passa por adequações, volta a operar. A partir daí, as pelotizadoras 1 e 2, as mais antigas, projetadas e construídas nos anos 70 e 80, entrarão em um profunda reforma. Serão completamente modernizadas. Um investimento que, a preços de hoje, ficaria na casa dos R$ 800 milhões. Pelo planejamento da Samarco, as duas voltam a funcionar em janeiro de 2028. Hoje, as unidades mais antigas estão em hibernação, ou seja, nem manutenção estão recebendo.
A Samarco não opera 100% em Anchieta porque ainda não tem as licenças necessárias para extrair minério na quantidade necessária lá em Minas Gerais.