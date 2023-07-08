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Entrevista

"O Espírito Santo pode ser o centro logístico do gás natural", afirma CEO da Energisa

Ricardo Botelho esteve nesta sexta-feira (07) em Vitória para a cerimônia de transferência do controle acionário da ES Gás, vendida para a Energisa

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

08 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Ricardo Botelho
Ricardo Botelho, CEO da Energisa Crédito: Carlos Alberto Silva
Ricardo Botelho, CEO da Energisa - empresa brasileira com quase 120 anos e que, no ano passado, registrou um lucro de R$ 1,7 bilhão -, esteve nesta sexta-feira (07) em Vitória para participar da transferência do controle acionário da ES Gás, que foi comprada pela Energisa. Em entrevista para a coluna, Botelho se mostrou muito animado com a nova operação. "O potencial da ES Gás é muito grande, está faltando ambição, e é isso que vamos fazer, colocar ambição na empresa".
O executivo enxerga possibilidade de crescimento em todas as áreas onde há demanda por gás: residencial, veicular, empresarial e industrial. "Sem dúvida há demanda, mas é importante olharmos um pouco além. O Espírito Santo é produtor de gás, gasodutos nacionais passam aqui dentro, está perto de grandes centros consumidores, possui unidades de tratamento e tem logística. Ou seja, podemos incrementar o consumo interno, criando demanda industrial, e também mandar para fora. A nossa estratégia, quando resolvemos comprar a ES Gás, passa por aí".
A Energisa pretende trabalhar na atração de investimentos para o Estado, justamente com o objetivo de gerar demanda. Botelho citou nominalmente o polo gás-químico de Linhares, projeto, originalmente da Petrobras, parado há mais de uma década. "Nosso objetivo é entregar gás, a preços competitivos, em todo o  Estado. Vamos atrás dos melhores fornecedores e faremos a entrega da maneira mais eficiente possível. Para que isso rode, precisamos de oferta e também de demanda"
Confira a entrevista com Ricardo Botelho:

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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