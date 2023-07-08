"O Espírito Santo pode ser o centro logístico do gás natural", afirma CEO da Energisa

O executivo enxerga possibilidade de crescimento em todas as áreas onde há demanda por gás: residencial, veicular, empresarial e industrial. "Sem dúvida há demanda, mas é importante olharmos um pouco além. O Espírito Santo é produtor de gás, gasodutos nacionais passam aqui dentro, está perto de grandes centros consumidores, possui unidades de tratamento e tem logística. Ou seja, podemos incrementar o consumo interno, criando demanda industrial, e também mandar para fora. A nossa estratégia, quando resolvemos comprar a ES Gás, passa por aí".