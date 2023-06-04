Única usina da Samarco em funcionamento bate recorde de produção

A 4ª Usina de Pelotização da Samarco, a única das quatro da mineradora em funcionamento na planta de Anchieta, está operando na máxima potência e batendo recordes. Uma das mais modernas do mundo, a unidade fechou o mês de maio com uma produção de 758 mil toneladas de pelotas de minério de ferro, um recorde de produção. No ano, a expectativa é superar 9 milhões de toneladas, outro recorde.
"Hoje, toda a produção da Samarco, por conta das limitações que ainda temos na extração de minério em Minas Gerais, está concentrada na Usina 4, que é muito eficiente, uma das mais modernas do mundo. Essa produção de 758 mil toneladas que atingimos em maio é um recorde mundial", explicou Sérgio Mileipe, diretor de Planejamento e Operações da Samarco.
A produção só pode chegar a esse nível por conta do retorno da operação do Mineroduto 3, que tem capacidade para trazer 20 milhões de toneladas de minério por ano. A estrutura estava fechada e foi reativada agora em março. Até então, a matéria-prima vinha de Mariana (MG) para Anchieta pelo Mineroduto 2, que tem capacidade para 8 milhões de toneladas de minério por ano.
A 4ª Usina Pelotizadora da Samarco, um investimento de R$ 6,4 bilhões, foi inaugurada em outubro de 2014, um ano e um mês antes do rompimento das barragens da Samarco em Mariana
. Com a tragédia, toda a operação da mineradora ficou parada até dezembro de 2020, quando a fábrica voltou a rodar com apenas uma parte de sua capacidade. A previsão é de que a 3ª Pelotizadora volte em janeiro de 2025 e as outras duas em janeiro de 2028, colocando Anchieta em sua plena capacidade (mais de 30 milhões de toneladas/ano).