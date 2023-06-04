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Economia

Única usina da Samarco em funcionamento bate recorde de produção

A 4ª Usina de Pelotização da unidade de Anchieta é uma das mais modernas e produtivas do mundo. Reabertura de mineroduto possibilitou avanço

Públicado em 

04 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Samarco
4º Usina de Pelotização da Samarco em Anchieta. Crédito: Carlos Alberto Silva
A 4ª Usina de Pelotização da Samarco, a única das quatro da mineradora em funcionamento na planta de Anchieta, está operando na máxima potência e batendo recordes. Uma das mais modernas do mundo, a unidade fechou o mês de maio com uma produção de 758 mil toneladas de pelotas de minério de ferro, um recorde de produção. No ano, a expectativa é superar 9 milhões de toneladas, outro recorde.
"Hoje, toda a produção da Samarco, por conta das limitações que ainda temos na extração de minério em Minas Gerais, está concentrada na Usina 4, que é muito eficiente, uma das mais modernas do mundo. Essa produção de 758 mil toneladas que atingimos em maio é um recorde mundial", explicou Sérgio Mileipe, diretor de Planejamento e Operações da Samarco.
A produção só pode chegar a esse nível por conta do retorno da operação do Mineroduto 3, que tem capacidade para trazer 20 milhões de toneladas de minério por ano. A estrutura estava fechada e foi reativada agora em março. Até então, a matéria-prima vinha de Mariana (MG) para Anchieta pelo Mineroduto 2, que tem capacidade para 8 milhões de toneladas de minério por ano.
A 4ª Usina Pelotizadora da Samarco, um investimento de R$ 6,4 bilhões, foi inaugurada em outubro de 2014, um ano e um mês antes do rompimento das barragens da Samarco em Mariana. Com a tragédia, toda a operação da mineradora ficou parada até dezembro de 2020, quando a fábrica voltou a rodar com apenas uma parte de sua capacidade. A previsão é de que a 3ª Pelotizadora volte em janeiro de 2025 e as outras duas em janeiro de 2028, colocando Anchieta em sua plena capacidade (mais de 30 milhões de toneladas/ano). 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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