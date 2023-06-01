Ministro eleva o tom contra Samarco e diz que 'paciência acabou'

BRASÍLIA, DF - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, elevou o tom em reunião com o presidente da Samarco, Rodrigo Vilella. O encontro aconteceu na última quinta-feira (25) e não constou da agenda oficial.

Em dado momento, o ministro disse que "a paciência acabou", e pediu mais proatividade para avançar nas negociações do acordo em discussão sob a coordenação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Silveira argumentou que a inércia da Samarco, definida por ele como irresponsabilidade, pode comprometer ainda mais todo o setor nacional.