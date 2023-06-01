Com nova licitação autorizada, segunda alternativa para a 101 passa a andar

"Tem quase um ano que a EcoRodovias anunciou a devolução, só que o processo de relicitação, que é o caminho legal e natural nesses casos, estava travado, sem encaminhamento. Esse decreto presidencial coloca a parte burocrática para andar, é um boa notícia, afinal, o capixaba está cansado dessa novela, não fazia qualquer sentido esse postergação por parte do governo federal", assinalou o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, que está acompanhando muito de perto todo o processo.

"O governo estadual entende que são dois caminhos sólidos, portanto, queremos a solução que seja mais rápida. Entendemos que a solução mais rápida virá da arbitragem que está sendo tocada pelo Tribunal de Contas da União. Até o dia 15 de junho a ANTT vai apresentar a sua proposta para a BR 101 à Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas. Ali estarão sentados ANTT, Ministério dos Transportes e EcoRodovias, tudo mediado pelo TCU. A nossa expectativa é de um acordo para os próximos meses. No caso da relicitação, é coisa para quatro ou cinco anos. Que bom que o processo da relicitação começou a andar, mas a nossa esperança está depositada na arbitragem do TCU. Este é um problema insuportável para o Espírito Santo, precisa ser encontrada uma saída o quanto antes", assinalou Ferraço.