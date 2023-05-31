SBT rompe contrato com a Rede Tribuna no Espírito Santo

Sede da Rede Tribuna, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O SBT rompeu um acordo de décadas que tinha com o Grupo João Santos e a Rede Tribuna vai deixar de transmitir a programação do canal de Silvio Santos no Espírito Santo. Em nota sucinta enviada à coluna, o Sistema Brasileiro de Televisão esclarece: "o SBT informa que suspendeu o contrato com a Rede Tribuna do Espírito Santo e assim que negociar com outra emissora será anunciado".

A rede de televisão paulista informou que a TV Tribuna terá de desligar a chave em 1º de julho de 2023. Até lá, uma nova afiliada deve ser anunciada. Uma parceria entre o empresário capixaba Rui Baromeu (dono da Rede Sim e de várias rádios pelo país), e Carlos Massa, o Ratinho, que também possui TVs e rádios pelo país, inclusive em sociedade com Baromeu, desponta como favorita para assumir o SBT no Espírito Santo.

A Rede Tribuna - que possui jornal, rádios e TV - faz parte do braço de comunicação do grupo pernambucano João Santos, que, há alguns anos, enfrenta uma grave crise. Os funcionários da Rede Tribuna já foram informados da decisão do SBT.

Logomarca do SBT Crédito: Divulgação