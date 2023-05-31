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Mídia

SBT rompe contrato com a Rede Tribuna no Espírito Santo

Emissora de Silvio Santos vai atrás de um novo parceiro no Estado. O Grupo João Santos, dono da Rede Tribuna, enfrenta grave crise

Públicado em 

31 mai 2023 às 11:48
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rede Tribuna, Vitória
Sede da Rede Tribuna, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O SBT rompeu um acordo de décadas que tinha com o Grupo João Santos e a Rede Tribuna vai deixar de transmitir a programação do canal de Silvio Santos no Espírito Santo. Em nota sucinta enviada à coluna, o Sistema Brasileiro de Televisão esclarece: "o SBT informa que suspendeu o contrato com a Rede Tribuna do Espírito Santo e assim que negociar com outra emissora será anunciado".
A rede de televisão paulista informou que a TV Tribuna terá de desligar a chave em 1º de julho de 2023. Até lá, uma nova afiliada deve ser anunciada. Uma parceria entre o empresário capixaba Rui Baromeu (dono da Rede Sim e de várias rádios pelo país), e Carlos Massa, o Ratinho, que também possui TVs e rádios pelo país, inclusive em sociedade com Baromeu, desponta como favorita para assumir o SBT no Espírito Santo.
A Rede Tribuna - que possui jornal, rádios e TV - faz parte do braço de comunicação do grupo pernambucano João Santos, que, há alguns anos, enfrenta uma grave crise. Os funcionários da Rede Tribuna já foram informados da decisão do SBT.
Logomarca do SBT
Logomarca do SBT Crédito: Divulgação

Atualização

31/05/2023 - 12:16
Após a publicação desta coluna, a assessoria de imprensa do SBT confirmou que a retransmissão pela TV Tribuna só poderá ser feita até 1º de julho. O texto foi atualizado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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