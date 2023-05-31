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Mercado imobiliário

R$ 170 milhões: empresa capixaba lança complexo de galpões em Viana

A Raizz Capital, jovem desenvolvedora de projetos imobiliários do Espírito Santo, deu o pontapé inicial nas obras nesta semana. Inauguração será em dezembro

Públicado em 

31 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva do complexo de galpões que a Raizz Capital está fazendo em Viana
Perspectiva do complexo de galpões que a Raizz Capital está fazendo em Viana Crédito: Divulgação/Raizz Capital
A Raizz Capital, jovem desenvolvedora de projetos imobiliários do Espírito Santo, deu o pontapé inicial nas obras de um complexo de galpões logísticos triple A, os mais modernos do mercado, em Viana. Um investimento de R$ 170 milhões, com 80 mil m² de área locável, que será tocado em três fases. A primeira, com 40 mil m², será inaugurada em dezembro. A segunda e a terceira, previstas para o ano que vem, complementarão o complexo. Serão 200 postos de trabalho ao longo das obras.
O empreendimento ficará na região de Areinha, bem próximo de um outro investimento com a participação da Raizz Capital, a nova sede da Extrafruti, inaugurada em abril e desenvolvida em parceria com o banco BTG.  
“Escolhemos a região por ela ser promissora. É uma área que já está recebendo bastante investimento, com uma infraestrutura adequada”, afirmou o sócio da Raizz Capital, Gabriel Checon. Segundo ele, os galpões poderão ser alugados para uma única empresa ou divididos em módulos de, no mínimo, 2,5 mil m².
“O Espírito Santo tem uma grande atratividade para indústrias e distribuidoras, não apenas por conta do benefício fiscal, mas também pela sua localização privilegiada, pelo porto e pelas BRs 101 e 262. Em um raio de 1 mil quilômetros, Viana consegue atender os principais centros consumidores do Brasil", assinalou Checon. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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