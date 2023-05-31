R$ 170 milhões: empresa capixaba lança complexo de galpões em Viana

A Raizz Capital, jovem desenvolvedora de projetos imobiliários do Espírito Santo, deu o pontapé inicial nas obras de um complexo de galpões logísticos triple A, os mais modernos do mercado, em Viana. Um investimento de R$ 170 milhões, com 80 mil m² de área locável, que será tocado em três fases. A primeira, com 40 mil m², será inaugurada em dezembro. A segunda e a terceira, previstas para o ano que vem, complementarão o complexo. Serão 200 postos de trabalho ao longo das obras.