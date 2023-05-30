Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comércio exterior

Café capixaba: estrangeiros ficam bem impressionados com produção no ES

Europeus e norte-americanos estão no Espírito Santo para conhecer métodos produtivos da cadeia do café. Eles vão circular todas as regiões produtoras

Públicado em 

30 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Missão estrangeira visita propriedade de café no Norte do ES
Missão estrangeira visita propriedade de café no Norte do ES Crédito: Seag/Divulgação
O Espírito Santo recebe, desde domingo (28), uma das mais relevantes missões estrangeiras para conhecer o café capixaba e seus meios de produção das que já passaram por aqui nas últimas décadas. Europeus e norte-americanos, que ficam até quarta-feira (31), até agora, gostaram bastante do que viram. Eles estão de olho nas questões sociais, sanitárias, ambientais e na qualidade de todo o processo produtivo.
Importante destacar que, em 18 meses, novas regras para a importação de alimentos, mais rígidas, passam a valer na União Europeia. Nos Estados Unidos, maior consumidor de café do mundo, o debate está em andamento. Eles querem saber, entre outras tantas coisas, se o produto vem de área desmatada, que tipo de química foi usada na produção, como são as relações de trabalho, se tudo isso tem rastreabilidade... Portanto, é de extrema importância conversar e mostrar o que está sendo feito por aqui.
William Murray, CEO da National Coffee Association USA, entidade que representa a indústria norte-americana do café, que emprega mais de dois milhões de pessoas e que, por isso, tem livre acesso a alguns dos principais gabinetes de Washington, está no grupo. A brasileira Vanusia Nogueira, presidente da Organização Internacional do Café, sediada em Londres, também.
"Estou impressionado com o poder das cooperativas e das associações de produtores. Pude observar um trabalho de qualidade, com sustentabilidade. Minha missão vai ser levar para Washington o que eu vi na cadeia do café do Espírito Santo, os reguladores precisam conhecer esse modelo", assinalou Murray, que, na noite desta segunda, participou de um jantar oferecido pelo governador Renato Casagrande na Residência da Praia da Costa.
"Isso aqui (o encontro) é muito importante, afinal, os Estados Unidos estão no meio de um intenso debate sobre as novas regras dos produtos que poderão ser vendidos para lá. Os reguladores, governo e parlamentares, estão conversando muito com o setor privado e a indústria americana do café, os maiores consumidores do mundo, por meio do Bill (William) Murray está aqui no Espírito Santo olhando de perto o que está acontecendo e os desafios do início da cadeia do café. É fundamental para um bom posicionamento", disse a presidente da Organização Internacional do Café, que também esteve no jantar.
Nesta terça-feira, o adido agrícola norte-americano em Brasília, Joseph Degreenia, que é funcionário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), junta-se ao grupo. A missão é organizada pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e pela Secretaria de Estado da Agricultura. Ela já passou por áreas de conilon, no Norte capixaba, e agora irá para as regiões de arábica, nas partes Serrana e Sul. 

Veja Também

Meridiano inaugura exportações com venda de cafés especiais para Dubai

Reforma tributária: Casagrande pede mais clareza ao governo federal

Projetos industriais: fornecedores do ES miram mercado de R$ 753 bi

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Economia espírito santo Café arábica Comércio exterior Agroindústria Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim
Imagem de destaque
Por que a mesma dieta não funciona para todos?
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados