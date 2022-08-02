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Investimento

R$ 60 milhões: BTG constrói novo galpão da Extrafruti, em Viana

Líder na distribuição de flores, frutas, verduras e legumes no ES, empresa cresceu forte nos últimos anos e teve de buscar mais espaço

Públicado em 

02 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede da Extrafruti, em Primavera, Viana
Sede da Extrafruti, em Primavera, Viana Crédito: A Gazeta
Em franco processo de expansão e diversificação, a Extrafruti - líder na distribuição de flores, frutas, legumes e verduras, e investindo na agroindústria - está de mudança. Até fevereiro do ano que vem a empresa, que hoje funciona em uma área de 23 mil m2 às margens da BR 101, em Viana, muda-se para um moderno galpão que está sendo construído em Areinha, também em Viana. Serão 58 mil m2, sendo 19 mil m2 de área construída (toda climatizada) e possibilidade de dobrar o espaço da operação.
A obra, um investimento de R$ 60 milhões, está sendo tocada por um fundo imobiliário do banco BTG Pactual. Pela modelagem, que já está sendo bastante utilizada no Estado, a Extrafruti utilizará a estrutura por dez anos (o contrato pode e deve ser renovado) pagando aluguel mensal. Em troca, terá estrutura de ponta e não se preocupará com obras e com manutenção. O espaço abrigará indústria (a linha de sucos da empresa está crescendo bastante), armazém de produtos, câmara frigorífica e o administrativo. A sede atual, que é quase toda própria, ainda não tem destino.
Fundada em 2004 por executivos oriundos do Hortifruti, a companhia possui 1,1 mil funcionários diretos e faturou, em 2021, R$ 308 milhões. Em 2022, a expectativa é bater em R$ 353 milhões, mais de 50% acima do resultado registrado em 2019 (R$ 235 milhões), no pré-pandemia.
"Os números são bons e as expectativas também. Vamos continuar investindo forte em qualidade, agregação de valor, proximidade com produtor e em maquinário. Acreditamos muito na receita que nos trouxe até aqui", afirma o CEO da empresa, Leonardo Lourenço.
Além dos fundadores, o Grupo Coutinho (dono do Extrabom) e Hortifruti são sócios do negócio. A Extrafruti possui a sede de Viana, uma loja na Ceasa, e entrepostos em Santa Maria de Jetibá e Petrolina (PE).
Obras do novo galpão da Extrafruti, em Viana
Obras do novo galpão da Extrafruti, em Viana Crédito: Divulgação/Extrafruti

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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