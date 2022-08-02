R$ 60 milhões: BTG constrói novo galpão da Extrafruti, em Viana

Em franco processo de expansão e diversificação, a Extrafruti - líder na distribuição de flores, frutas, legumes e verduras, e investindo na agroindústria - está de mudança. Até fevereiro do ano que vem a empresa, que hoje funciona em uma área de 23 mil m2 às margens da BR 101, em Viana, muda-se para um moderno galpão que está sendo construído em Areinha
, também em Viana. Serão 58 mil m2, sendo 19 mil m2 de área construída (toda climatizada) e possibilidade de dobrar o espaço da operação.
A obra, um investimento de R$ 60 milhões, está sendo tocada por um fundo imobiliário do banco BTG Pactual
. Pela modelagem, que já está sendo bastante utilizada no Estado, a Extrafruti utilizará a estrutura por dez anos (o contrato pode e deve ser renovado) pagando aluguel mensal. Em troca, terá estrutura de ponta e não se preocupará com obras e com manutenção. O espaço abrigará indústria (a linha de sucos da empresa está crescendo bastante), armazém de produtos, câmara frigorífica e o administrativo. A sede atual, que é quase toda própria, ainda não tem destino.
Fundada em 2004 por executivos oriundos do Hortifruti, a companhia possui 1,1 mil funcionários diretos e faturou, em 2021, R$ 308 milhões. Em 2022, a expectativa é bater em R$ 353 milhões, mais de 50% acima do resultado registrado em 2019 (R$ 235 milhões), no pré-pandemia.
"Os números são bons e as expectativas também. Vamos continuar investindo forte em qualidade, agregação de valor, proximidade com produtor e em maquinário. Acreditamos muito na receita que nos trouxe até aqui", afirma o CEO da empresa, Leonardo Lourenço.
Além dos fundadores, o Grupo Coutinho (dono do Extrabom) e Hortifruti são sócios do negócio. A Extrafruti possui a sede de Viana, uma loja na Ceasa, e entrepostos em Santa Maria de Jetibá e Petrolina (PE).