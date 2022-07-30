"Fed irá até o fim para controlar inflação", avisa professora do MIT

(Risos) Posso responder sim e não? O mercado financeiro é a forma de você maximizar o seu retorno diversificando o seu risco. Por exemplo: se você é um trabalhador da construção civil, é razoável que você use o mercado para diversificar o seu risco da construção civil se expondo a outros tipos de indústrias: varejo, mineração e por aí vai. Sob este aspecto, é sempre hora de começar. No geral, diversificar é sempre positivo para a sua renda futura. Agora, se entrar agora é melhor do que ter entrado há dois anos ou se é melhor esperar mais dois, esta é uma grande dificuldade. O que eu posso te afirmar é que estamos passando por um período turbulento, principalmente no Brasil, onde temos o risco político, além de todo o risco internacional. Precisar um dia ideal para a entrada é praticamente impossível.