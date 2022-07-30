"Fed irá até o fim para controlar inflação", avisa professora do MIT

De volatilidade. Da mesma maneira como as pessoas não entenderam, lá atrás, essa alta da inflação que estamos vivendo, diziam que era temporária, vejo que acontece agora com a análise desse movimento de alta dos juros. Como economista jovem que sou, a inflação não era uma realidade, via apenas em relatos históricos. Mas o fato é que estamos na maior inflação em 40 anos e, se o Fed tem um único objetivo, este objetivo é controlar a inflação. Ele vai ter que agir para isso. O que nós estamos buscando entender é qual o impacto da ação do Fed nos Estados Unidos e no mundo. Qual vai ser o efeito colateral? Pelas nossas análises, nos últimos vinte anos o mercado de ações passou a ser muito mais sensível às ações do banco central, por isso, minha expectativa é de muita volatilidade no mercado.