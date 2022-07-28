ArcelorMittal: investimento no Ceará só reforça estratégia para o ES

Em conversa com a coluna, Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos - responsável pela unidade de Tubarão e que vai comandar a planta comprada nesta quinta -, afirmou que a sinergia dos negócios vai bem além de um CEO único para as duas unidades.

A ArcelorMittal quer agregar valor ao seu negócio, por isso está investindo forte em galvanizados, laminados e em outras tecnologias para o aço voltadas para eletrodomésticos, linha automotiva, construção civil e geração de energia solar. A unidade de Vega do Sul, em Santa Catarina, responsável por boa parte da produção desses produtos de alto valor agregado, está próxima do limite. Neste contexto, Tubarão é vista como a alternativa natural de expansão. Os acionistas já tomaram a decisão de que, daqui para frente, a planta de Vitória só receberá aportes voltados para produtos com mais tecnologia embarcada. A produção de placas de aço, berço da unidade, ficará onde está - 7,5 milhões de toneladas por ano.