ArcelorMittal prevê investir US$ 2 bilhões no ES para ampliar produção

Presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal, Benjamin Baptista Filho, durante o evento Vitória Summit Crédito: Vitor Jubini

Com objetivo de ampliar a capacidade de produção de aço, a ArcelorMittal planeja investir cerca de US$ 2 bilhões na unidade de Tubarão, no Espírito Santo

A ideia é aumentar a produção de bobinas a quente, construindo um segundo laminador, e, então, instalar um laminador a frio, que produz chapas, tiras e folhas de aço com melhores tolerâncias dimensionais e microestrutura mais refinada.

"Estimo que até 2030 a gente já tenha condição de ter a primeira linha de galvanização, um investimento na faixa de US$ 2 bilhões para cima. Vamos trazer esse tipo de laminado que já temos em Vega, em Santa Catarina, para o Espírito Santo", explicou Benjamin.

A nova linha de produtos (chapas e bobinas laminadas a frio e galvanizadas, que são anticorrosão) deve ser destinada ao mercado interno, para produção de eletrodomésticos e carros, já saindo acabado da planta de Tubarão para ser comercializada.

Atualmente, a matéria-prima (bobinas laminadas a quente) produzida em território capixaba é embarcada no porto e viaja até São Francisco do Sul, em Santa Catarina, para depois ser finalizada.

A expectativa, segundo Benjamin, é que o mercado de aço continue crescendo ao longo dos anos e esteja consolidado até 2027. Atualmente, a ArcelorMittal já conduz estudos da implementação dessa nova linha de produção.

"Estamos terminando os projetos básicos, tudo isso precisa de energia, análise de solo. Isso é um projeto que vamos estar analisando um a um, mas a ideia básica já aprovamos dentro do grupo para tocar em frente", destacou Benjamin.

"O timing disso vai depender da recuperação do mercado, do crescimento do mercado de aço. A nossa previsão é que esse crescimento vai estar consolidado em 2026, 2027. Um projeto desse demora, são 3, 4 anos para implantar" Benjamin Baptista Filho - Presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal

A ampliação da produção em Tubarão deve atrair mais investimentos para o Estado e consequentemente geração de emprego, principalmente em indústrias que são grandes consumidoras de aço laminado a frio.