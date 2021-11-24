Papo de Colunista: como ser executivo num mundo em transformação

O Papo de Colunista desta quarta-feira (24) é um pouco diferente. O convidado do programa, Benjamin Baptista Filho, presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil, participa da conversa com os colunistas Leonel Ximenes e Rafael Braz (Letícia Gonçalves está em merecidas férias) diretamente do ambiente do Vitória Summit 21, encontro de lideranças políticas e empresariais promovido pela Rede Gazeta até sexta-feira (26), no Hotel Ilha do Boi.
Na pauta do bate-papo, entre outros assuntos, a sua larga experiência como executivo (Baptista foi presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul), o impacto da pandemia na vida das empresas, a transformação dos modelos de negócio, principalmente do setor siderúrgico, poluição, sustentabilidade e o futuro da indústria capixaba.
Engenheiro metalúrgico, formado na PUC-RJ em 1976, Benjamin Baptista tem uma longa carreira corporativa. E começou pela “base” na indústria de aço, tendo ingressado em 1983 na unidade da ArcelorMittal Tubarão, exercendo o cargo de gerente de Exportação.
O Papo de Colunista vai ao ar semanalmente a partir das 14h30, transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Está disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.