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Podcast #80

Papo de Colunista: como ser executivo num mundo em transformação

Benjamin Baptista Filho, presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil, fala sobre sua trajetória na empresa e os desafios da indústria

Públicado em 

24 nov 2021 às 08:10
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

O Papo de Colunista desta quarta-feira (24) é um pouco diferente. O convidado do programa, Benjamin Baptista Filho, presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil, participa da conversa com os colunistas Leonel Ximenes Rafael Braz (Letícia Gonçalves está em merecidas férias) diretamente do ambiente do Vitória Summit 21, encontro de lideranças políticas e empresariais promovido pela Rede Gazeta até sexta-feira (26), no Hotel Ilha do Boi.
Na pauta do bate-papo, entre outros assuntos, a sua larga experiência como executivo (Baptista foi presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul), o impacto da pandemia na vida das empresas, a transformação dos modelos de negócio, principalmente do setor siderúrgico, poluição, sustentabilidade e o futuro da indústria capixaba.

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Engenheiro metalúrgico, formado na PUC-RJ em 1976, Benjamin Baptista tem uma longa carreira corporativa. E começou pela “base” na indústria de aço, tendo ingressado em 1983 na unidade da ArcelorMittal Tubarão, exercendo o cargo de gerente de Exportação.

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Papo de Colunista vai ao ar semanalmente a partir das 14h30, transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Está disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.

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