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Troca de presidência

Benjamin sai e Jefferson De Paula assume comando da ArcelorMittal

Benjamin continua como presidente do conselho de administração. Gestão de Aços Planos, incluindo a planta de Tubarão, fica com Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, que iniciou a carreira na ex-CST, há 34 anos, como estagiário

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 14:53

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 ago 2021 às 14:53
Benjamin Baptista Filho, presidente da ArcelorMittal Brasil
Benjamin Baptista Filho, presidente da ArcelorMittal Brasil Crédito: Acervo pessoal/Linkedin/Divulgação
Após 38 anos na companhia, Benjamin Baptista Filho, presidente da ArcelorMittal Brasil, deixará o cargo em 30 de setembro. A mudança na gestão foi anunciada pelo próprio executivo na manhã desta terça-feira (03). Ele também abdicará do posto de CEO de Aços Planos América do Sul, cuja maior unidade de produção é Tubarão, na Serra.
A presidência da holding passará a ser exercida por Jefferson De Paula, atual vice-presidente do grupo e presidente da divisão de aços longos na América Latina e da área de mineração de ferro no Brasil. Já o comando do segmento de Aços Planos do grupo em toda a América do Sul será de Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, que se reportará diretamente ao CEO do Grupo, Aditya Mittal. Ele iniciou a carreira na ex-CST, há 34 anos, como estagiário de engenharia.
Atualmente, além de vice-presidente da ArcelorMittal, Oliveira é presidente e diretor executivo da joint venture AM/NS Calvert, uma companhia siderúrgica de laminação dos Estados Unidosconforme apurou o jornal Valor Econômico. Ele também se tornará membro do Comitê de Gerenciamento do Grupo AMB.
Jefferson de Paula
Jefferson De Paula será novo presidente da ArcelorMittal Brasil Crédito: LinkedIn/Reprodução
Apesar de aposentar de ambos os cargos, Benjamin esclareceu que continuará ativo na companhia, como presidente do conselho de administração da ArcelorMittal Brasil, a partir de 1º de outubro.
Em sua declaração, ele enalteceu a jornada junto à empresa e destacou o trabalho em equipe como um dos fatores que contribuíram para a evolução e sucesso do grupo empresarial.
Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira
Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira vai comandar a ArcelorMittal Tubarão Crédito: LinkedIn/Reprodução

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“Ao longo da minha jornada, tive a oportunidade de crescer enquanto pessoa e profissional e contribuir para a evolução e sucesso do grupo. Essa contribuição é reflexo do trabalho em equipe, algo no qual sempre acreditei e priorizei, e de uma conduta ética pautada em muita transparência e respeito às pessoas. Agradeço a todos os colaboradores, que foram verdadeiros parceiros nessa jornada de quase quatro décadas. É mais um ciclo que se encerra e uma renovação que chega”, declarou.
"Levo comigo o orgulho de ter participado da história de uma empresa que é referência internacional na indústria do aço. Tenho certeza que os meus sucessores continuarão essa história de sucesso com muita competência e dedicação"
Benjamin Baptista Filho - Presidente da ArcelorMittal Brasil

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

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