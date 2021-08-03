Benjamin sai e Jefferson De Paula assume comando da ArcelorMittal

Após 38 anos na companhia, Benjamin Baptista Filho, presidente da ArcelorMittal Brasil, deixará o cargo em 30 de setembro. A mudança na gestão foi anunciada pelo próprio executivo na manhã desta terça-feira (03). Ele também abdicará do posto de CEO de Aços Planos América do Sul, cuja maior unidade de produção é Tubarão, na Serra.
A presidência da holding passará a ser exercida por Jefferson De Paula, atual vice-presidente do grupo e presidente da divisão de aços longos na América Latina e da área de mineração de ferro no Brasil. Já o comando do segmento de Aços Planos do grupo em toda a América do Sul será de Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, que se reportará diretamente ao CEO do Grupo, Aditya Mittal. Ele iniciou a carreira na ex-CST, há 34 anos, como estagiário de engenharia.
Atualmente, além de vice-presidente da ArcelorMittal, Oliveira é presidente e diretor executivo da joint venture AM/NS Calvert, uma companhia siderúrgica de laminação dos Estados Unidos, conforme apurou o jornal Valor Econômico. Ele também se tornará membro do Comitê de Gerenciamento do Grupo AMB.
Apesar de aposentar de ambos os cargos, Benjamin esclareceu que continuará ativo na companhia, como presidente do conselho de administração da ArcelorMittal Brasil, a partir de 1º de outubro.
Em sua declaração, ele enalteceu a jornada junto à empresa e destacou o trabalho em equipe como um dos fatores que contribuíram para a evolução e sucesso do grupo empresarial.
“Ao longo da minha jornada, tive a oportunidade de crescer enquanto pessoa e profissional e contribuir para a evolução e sucesso do grupo. Essa contribuição é reflexo do trabalho em equipe, algo no qual sempre acreditei e priorizei, e de uma conduta ética pautada em muita transparência e respeito às pessoas. Agradeço a todos os colaboradores, que foram verdadeiros parceiros nessa jornada de quase quatro décadas. É mais um ciclo que se encerra e uma renovação que chega”, declarou.
"Levo comigo o orgulho de ter participado da história de uma empresa que é referência internacional na indústria do aço. Tenho certeza que os meus sucessores continuarão essa história de sucesso com muita competência e dedicação"